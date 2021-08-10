英美聯手制裁白俄羅斯 盧卡申科否認所有指控

白俄羅斯總統盧卡申科近年積極壓制反對派，惹起歐美國家批評，甚至發動制裁。英國與美國周一公布最新對白俄羅斯的制裁，意圖封鎖白俄羅斯的經濟，並再次向盧卡申科施壓。盧卡申科再次否認指控，強調自己並非獨裁者。

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（9日）簽署行政命令，加大制裁白俄羅斯。白宮官員表示，今次制裁主要針對白俄羅斯的經濟有關人物及機構，以及白俄羅斯奧委會。美國財政部將禁止與白俄國營企業﹑全球最大鉀鹼生產商Belaruskali OAO交易，有指白俄政府近年透過Belaruskali OAO賺取大批外匯。

白宮指出，白俄羅斯奧委會因被指參與洗黑錢﹑逃避制裁及規避簽證禁令而被納入制裁名單。白俄女跑手齊瑪諾烏斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）因公開投訴白俄奧委會，而被白俄奧委會勒令回國。最終齊瑪諾烏斯卡雅在羽田機場求救成功，現時已人在波蘭。事件亦引起不少民眾批評白俄奧委會。

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英國同日亦宣布制裁白俄，禁止英國任何人買賣由俄羅斯政府或國營銀行發行的可交易證券及貨幣市場工具，亦禁止鉀鹼及石油出口至英國。制裁同時包括禁止任何白俄飛機飛越或降落英國，以及其他防止協助盧卡申科（Alexander Lukashenko）乘坐豪華客機逃亡的措施。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，制裁反映英國反對盧卡申科自操控選舉以來的舉動，批評盧卡申科政權持續打擊白俄羅斯的民主發展及違反白俄羅斯民眾的人權。

盧卡申科周一在慶祝勝選一周年活動上，被問及對遭受歐美國家制裁的看法。盧卡申科批評英國是美國的傀儡，並強調自己公平贏得選舉，而且不是一名獨裁者，更否認所有指控。

責任編輯：吳漢培