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【機迷熱話】Xbox月底舉行網上發布會　揭曉年底發售陣容　料有新作面世

科技 13:07 2021/08/10

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面對Sony PS5全球銷售量突破1,000萬部，PS5的熱潮持持續，另一競爭對手微軟（Microsoft）將有何策略迎戰？微軟最新宣布，在月底的德國科隆遊戲展（Gamescom 2021）期間舉行Xbox線上發布會，預告公布包括自家Xbox Game Studios陣容，一些來自第三方合作夥伴的更新情報，以及2021年底的發售陣容。

Xbox已經確認在Gamescom 2021舉行的線上發布會，定於太平洋時區8月24日早上10時，即香港時間8月25日凌晨1時舉行。該活動將於Facebook、Twitch、YouTube Gaming、Twitter，嗶哩嗶哩（Bilibili）等直播。直播全程提供30種語言支援，包括手語及英文額外音訊描述等選擇。

    點擊圖片放大

綜合外媒報道，屆時獨立遊戲開發商、發行商如Rebellion及Chump Squad等都會參與該活動，並將公布「The Artful Escape」、「歐利歐利世界」、卡牌遊戲「Library of Ruina」、「RPG TIME：光之傳說」，登上Xbox遊戲主機平台的消息。

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【機迷熱話】Sony新PlayStation VR裝置細節曝光　支援4K解像度＋眼球視角追蹤

責任編輯：張寶燕

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