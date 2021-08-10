【業績｜地產】九龍倉半年基礎虧損5.26億、中期息0.2元不變　內地奢侈品引「業主爭奪戰」

▲ 【業績｜地產】九龍倉半年基礎虧損5.26億 中期息0.2元不變

九龍倉 （00004） 公布，受累內地發展物業減值影響，上半年基礎淨虧損5.26億元，較去年同期收窄53%。若計入投資物業重估盈餘及其他未變現會計損益，九龍倉上半年列帳業績轉虧為盈，今年上半年賺10.38億元，較去年虧損17.41億元改善。九龍倉宣布，擬派0.2元中期息，按年維持不變。

九龍倉在中午收報26.1元，半日跌1.1%，現價周息率僅1.5厘。九龍倉業績後股價轉弱，最新跌幅擴大至2.5%，暫報25.75元，成交985萬元。

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九倉形容整體業績「從疫情中初現復甦」，香港業務上，本港豪宅市場開始走出疫情陰霾，惟發展銷售期較長增加風險，而全球供應鏈受阻為本港港口創造機會，惟碼頭缺地以致無福消受。

內地業務上，九倉表示，內地樓價嚴控限制發展物業的回報並帶來風險，期內為非住宅存貨作出減值撥備。投資物業就因應奢侈品銷情表現出眾反而引發「業主爭奪戰」，業主均願意付出高昂代價爭奪少數主要品牌，而新寫字樓的供應壓制出租率及租金。

九倉營業盈利大增 惟內地發展物業減值拖累表現

九倉上半年收入增加122%至123.37億元，營業盈利增71%至43.01億元。

當中香港發展物業由去年無收入，轉為收入24.28億元、營業盈利6.94億元。物流收入增13%至13.61億元，營業盈利增加43%至2.81億元。

九倉內地投資物業收入增45%至26.77億元，營業盈利增50%至17.8億元，受惠於內地新冠疫情穩定；內地發展物業收入增2.6倍至11.76億元，但營業盈利只增46%至7.14億元，反映邊際利潤下跌25百分點至17%。內地酒店收入就增1.11倍至2.59億元，營業業績轉虧為盈至3500萬元。

九倉投資營業盈利增加39%至7.73億元，反映投資組合擴大後股息收入增加。九倉投資組合最新市值達812億元，由綠城中國、藍籌組合組成，以行業分析，「新經濟」佔457億元、地產佔247億元。

營業盈利增長明顯，但九倉期內為內地發展物業減值撥備36.5億元，但出售荃灣有線電視大樓及One Midtown 餘下權益，錄得5.73億元非經常收益。

土儲方面，九倉年內以156億元在香港購入兩幅地皮，應佔總樓面面積增1倍至近60萬平方呎；年內未在內地增購地皮，土儲減至260萬平方米，而至6月底，九倉未確認銷售額約273億元人民幣，涉及90萬平方米。

九倉同時宣布人事調動，在九龍倉置業 （01997） 管理香港及新加坡投資物業的執行董事凌緣庭，於九龍倉職務會由非執行董事轉為執行董事，兼顧集團於中國內地的投資物業。

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記者：麥德銘