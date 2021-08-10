【監管跌市】渾水創辦人：投資者忽視中國政策反覆無常　中資股應較美資股有更大折讓

▲ 渾水創辦人：投資者忽視中國政策反覆無常

沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block在接受彭博訪問時指，投資者在過往十年，基本上都忽視了中國政策環境的反覆無常，現時政策只是稍微露出反覆的勢頭，但這只是投資者需要考慮，但又忽視了的眾多風險之一。

他表示，因應這些風險，在相同情況下，中國公司的股票交易價格應該較美國公司的股票價格有較大幅度的折讓，但實際情況通常並非如此，因為投資者喜歡為他們自己構建童話故事。

Carson Block又指，美國投資者一直沒有充分意識到，中國公布的經濟數據並非真實數據，當中不準確的地方，或就可在這些事件中體現。而他本人多年來，亦一直在做空中國股票。

另外，早前美國迷因股（meme-stock）狂潮出現，他指渾水已經調整其投資方式，不會再忽視散戶投資者，現時公司在Reddit上見到有關的投資討論後，都會迅速補回空頭。而渾水目前亦對市場保持中性態度，即公司擁有多頭頭寸以平衡空頭頭寸。

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記者：梁安琪