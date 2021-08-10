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【輝瑞疫苗】BioNTech：現無需調整 對變種仍有效

環球社會熱點 13:16 2021/08/10

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BioNTech表示疫苗仍有效對抗變種病毒，估計暫時仍未需要調整配方。

輝瑞與BioNTech共同研發新冠疫苗，輝瑞正於美國申請全面授權。BioNTech行政總裁吳沙忻表示，輝瑞疫苗仍有效對抗變種病毒，估計暫時仍未需要調整新冠疫苗配方。

【美國疫情】連續3日10萬確診 阿肯色州ICU病床爆滿 【下一頁】

吳沙忻（Ugur Sahin）估計現時無需要調整新冠疫苗配方，但未來半年至一年内可能會出現更多更具威脅的變種病毒，屆時就需要調整疫苗配方。

BioNTech首席醫療總監蒂雷吉（Özlem Türeci）表示，接種兩劑也能有效對抗現有病毒，而打第3劑更可針對Delta變種（印度首先發現）及Beta變種（南非首先發現）等高傳染性變種產生強大中和反應。

BioNTech相信民眾完成接種兩劑疫苗的半年至一年内，應接種加強劑才能維持最高的免疫水平。

美國日增10萬確診 創半年高位 【下一頁】

美國衛生部門正研究為免疫系統脆弱人士接種新冠疫苗加強劑，而德國和法國由9月起都會為特定人群接種加強劑。

歐盟已同意向輝瑞（Pfizer）及BioNTech加購9億劑疫苗，以及確保有權再額外購買9億劑，BioNTech形容這次是製藥業有史以來最大規模的一份供應合約。歐盟大規模加購輝瑞疫苗，是為確保可向歐盟各國供應足夠的加強劑來應對新變種。

責任編輯：鄭錦玲

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