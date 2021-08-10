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今日推介中移動｜龍源電力、比亞迪、頤海國際、新特能源、盈富最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/10

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恒生指數中午收報26359點，升76點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中移動 （00941） ，另亦會分析龍源電力 （00916） 、比亞迪 （01211） 、頤海國際 （01579） 、新特能源 （01799） 、盈富 （02800） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 中國移動（00941） 龍源電力（00916） 比亞迪股份（01211） 頤海國際（01579） 新特能源（01799） 盈富基金（02800） 石鏡泉

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