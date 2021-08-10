【業績│電訊】中電信中期純利按年增27%　不派中期息

▲ 中電信（00728）中午公佈中期業績。

中電信 （00728） 中午公佈中期業績，今年上半年純利按年增長27.2%至177億元（人民幣，下同），收入按年增長13.1%至2192億元。以EBITDA計，中電信半年多賺5.1%至663億元，中電信未擬派中期息。

移動用戶ARPU按年增長2.9%。上半年移動用戶達到3.62億戶，淨增1147萬戶，5G套餐用戶達到1.31億戶，滲透率達36.2%。

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中電信上半年業績持續增長，以分部收入計，公司移動通信服務收入達933億元，按年增6.9%；寬帶接入收入按年增7.9%至381億元；寬帶接入ARPU則按年增2.9%至39.4元。公司固網及智慧家庭服務收入按年增5.2%至574億元。

基站數量方面，中電信表示，將持續與中國聯通 （00762） 共享5G網絡，公司在用5G基站達到46萬個，與中國聯通則累計共享4G基站數量46萬站。

另外，公司宣佈，董事會在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，決定公司2021年度以現金方式分配的利潤將不少於本年度純利的60%。公司亦宣佈，在A股發行上市3年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司純利的70%以上，並從2022年起宣派中期股息。

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編輯﹕賴奕羚