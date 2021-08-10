【業績│電訊】中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後

▲ 【業績│電訊】中電信半年純利按年增27%、不派中期息 明年起派中期息

中電信 （00728） 公佈中期業績，今年上半年純利按年增長27%至177億元（人民幣，下同），收入按年增長13%至2192億元。以EBITDA計，中電信半年多賺5.1%至663億元，不派中期息。

中電信宣佈，董事會在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，決定公司2021年度以現金方式分配的利潤將不少於本年度純利的60%。公司亦宣佈，在A股發行上市3年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司純利的70%以上，並從2022年起宣派中期股息。

中電信全日升0.7%，收報2.89元，成交4億元。

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中電信上半年業績持續增長，以分部收入計，公司移動通信服務收入達933億元，按年增6.9%；寬帶接入收入按年增7.9%至381億元；寬帶接入ARPU則按年增2.9%至39.4元。公司固網及智慧家庭服務收入按年增5.2%至574億元。

移動用戶ARPU按年增長2.9%，達到45.7元。上半年移動用戶達到3.62億戶，淨增1147萬戶，5G套餐用戶達到1.31億戶，滲透率36.2%，5G ARPU為57.4元。中電信指，5G ARPU按年略有下降符合4G向5G發展的規律，因為初期的5G用戶套餐ARPU較高，但隨著5G用戶增多，套餐檔位也有下降，ARPU會有所減少，惟5G ARPU依然顯著高於整體移動ARPU，帶動集團整體ARPU反彈，希望今年可維持該勢頭。

芯片短缺致上半年項目滯後

中電信執行副總裁劉桂清表示，今年上半年芯片供貨短缺對供應鏈造成一定影響，令建設進度滯後，但集團有應急預案，與產業鏈有良好互動，解決問題，預計今年的工程建設進度不會受到影響，雖然上半年僅完成三分一，仍維持全年資本開支預算870億元。

基站數量方面，中電信表示，將持續與中國聯通 （00762） 共享5G網絡，公司在用5G基站達到46萬個，與中國聯通則累計共享4G基站數量46萬站。

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編輯﹕賴奕羚