  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】東奧帶動電視轉播量及收視　港人平均每日收看電視193分鐘

商業 11:52 2021/08/10

分享：

據CSM收視研究，東京奧運會17日中，平均每人每日收看電視 193.2 分鐘，高於上半年平均數172.3分鐘。

東京奧運會近日正式閉幕。有收視研究數據指出，無論是電視轉播量，還是奧運節目的收視，都有不俗的市場表現。

【東京奧運】觀塘apm直播1000小時賽事　見證李慧詩何詩蓓張家朗奪牌　商場人流升逾五成

據CSM收視研究，東京奧運會17日（7月23日至 8月8日）中，平均每人每日收看電視 193.2 分鐘，高於上半年平均數172.3分鐘；而收視時間最長的是8月8日，全港平均每人收看電視節目高達217.6 分鐘。 電視節目直播收視率最高的時間是7月26日晚間20 點38分，總收視率高達44.2%（289.6 萬人），而這正是張家朗的奪金後時刻，9條免費頻道中，有4條頻道正在播出對張家朗的賽後專訪。

而7月28日與7月30日，何詩蓓參加的女子200米同100米自由泳決賽，雖然都是日間非黃金時段，但最高收視點達到19.6%，遠超過平時上午時段的收視率。 

CSM媒介研究統計，奧運期間共計17日，香港的9個免費電視頻道，共計播出體育節目88915分鐘，平均每日長達5230分鐘，佔播出所有節目總量的40.4%, 對比今年上半年體育節目播出量只佔所有節目的3.1%。

從收視角度看，奧運期間，體育節目更成了收視貢獻率最高的一個節目類別，期間平均每人累計收看體育節目1778分鐘，收視貢獻高達 61.8%。

【東京奧運】張家朗和何詩蓓奧運取佳績　口罩贊助商即推優惠

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持
2021/07/30
【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
2021/07/30
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
【東京奧運】張家朗和何詩蓓奧運取佳績　口罩贊助商即推優惠
2021/08/03
【東京奧運】張家朗和何詩蓓奧運取佳績　口罩贊助商即推優惠
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發
2021/08/03
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發

你可能感興趣

【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持
11:35 2021/07/30
【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
15:38 2021/07/30
【東京奧運】 虛擬日本旅行團解「鄉愁」　遙距遊走日本街頭兼買手信
【東京奧運】張家朗和何詩蓓奧運取佳績　口罩贊助商即推優惠
12:02 2021/08/03
【東京奧運】張家朗和何詩蓓奧運取佳績　口罩贊助商即推優惠
運動 電視 奧運會 張家朗 香港 何詩蓓 東京

下一篇文章

【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
港人愛吃魚生怕有寄生蟲　日本大學研發新技術殺蟲
港人愛吃魚生怕有寄生蟲　日本大學研發新技術殺蟲
【工展會2021】博覽館工展會最後一日　消費券帶動人均消費近千
【工展會2021】博覽館工展會最後一日　消費券帶動人均消費近千
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
【疫市營商】傑出家族企業選舉今公布　由花園街至進軍加拿大　第二代掌舵人有什麽方法？
【疫市營商】傑出家族企業選舉今公布　由花園街至進軍加拿大　第二代掌舵人有什麽方法？