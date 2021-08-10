【東京奧運】東奧帶動電視轉播量及收視　港人平均每日收看電視193分鐘

▲ 據CSM收視研究，東京奧運會17日中，平均每人每日收看電視 193.2 分鐘，高於上半年平均數172.3分鐘。

東京奧運會近日正式閉幕。有收視研究數據指出，無論是電視轉播量，還是奧運節目的收視，都有不俗的市場表現。

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據CSM收視研究，東京奧運會17日（7月23日至 8月8日）中，平均每人每日收看電視 193.2 分鐘，高於上半年平均數172.3分鐘；而收視時間最長的是8月8日，全港平均每人收看電視節目高達217.6 分鐘。 電視節目直播收視率最高的時間是7月26日晚間20 點38分，總收視率高達44.2%（289.6 萬人），而這正是張家朗的奪金後時刻，9條免費頻道中，有4條頻道正在播出對張家朗的賽後專訪。

而7月28日與7月30日，何詩蓓參加的女子200米同100米自由泳決賽，雖然都是日間非黃金時段，但最高收視點達到19.6%，遠超過平時上午時段的收視率。

CSM媒介研究統計，奧運期間共計17日，香港的9個免費電視頻道，共計播出體育節目88915分鐘，平均每日長達5230分鐘，佔播出所有節目總量的40.4%, 對比今年上半年體育節目播出量只佔所有節目的3.1%。

從收視角度看，奧運期間，體育節目更成了收視貢獻率最高的一個節目類別，期間平均每人累計收看體育節目1778分鐘，收視貢獻高達 61.8%。

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責任編輯：蘇穎琪