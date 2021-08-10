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【美國疫情】連續3日10萬確診 阿肯色州ICU病床爆滿

環球社會熱點 11:50 2021/08/10

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美國受變種Delta病毒侵襲，當地新冠肺炎疫情惡化，確診數字連續3日平均達10萬宗，按周增加35%，感染個案及住院人數創6個月新高。阿肯色州屬美國疫情最嚴峻州份之一，當地官員周一（9日）指，當地深切治療部（ICU）的病床已瀕臨爆滿。

美國日增10萬確診 創半年高位 【下一頁】

據最新統計數字，美國連續3日平均增加10萬宗新冠肺炎感染病例，當中以路易斯安那州、佛羅里達州及阿肯色州，過去一周確診數字激增。美國過去一周住院人數增加40%、死亡人數亦上升18%，全國確診數字及住院人數已創半年新高。

其中阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）表示，當地周一住院人數創新高，ICU病床已瀕臨爆滿，全州只剩8張ICU病床供民眾使用。鄰近的德州州長阿博德（Greg Abbott）亦要求醫院推遲手術日期，預留充裕醫療資源應對新冠疫情。阿博德周一指，將增加當地診所數量，方便民眾接種新冠疫苗。

美國或9月開打加強劑 料體弱人士優先 【下一頁】

至於佛羅里達州疫情同樣嚴重，美國疾病控制與預防中心 （CDC） 數據指，當地周日（8日）錄得28,317宗確診，感染數字創當地單日紀錄新高。據悉，佛羅里達州的住院人數已連續8日創新高，當地大部分學生在本周陸續回校上課，令人憂慮會否增加感染風險。

責任編輯：郭麗明

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