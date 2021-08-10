小米極速請中國百米男飛人蘇炳添代言　小米上季Android 5G機出貨量居首（多圖）

▲ 小米極速請中國百米男飛人蘇炳添代言 為雷軍今晚演講打氣（多圖）

小米 （01810） 宣布，蘇炳添成為小米品牌代言人。蘇炳添在東京奧運會上跑出9秒83成績、刷新亞洲記錄，亦是第一個跑進男子百米決賽的亞洲人。小米董事長雷軍也在其個人微博發文表示，蘇炳添奮戰在最激烈的男子百米賽場，這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動他，又稱「他說他喜歡小米，他願意代言小米品牌」。

小米8.10發布小米MIX4、小米平板5 雷軍同場演講「過去沒說的事」【下一頁】

蘇炳添上載影片指，剛剛回國，而他已經成為小米代言人，他又呼籲支持小米創辦人雷軍今晚舉行的年度演講，為小米加油！

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雖然蘇炳添最終未能衝擊獎牌，只取得第六名成績。惟他是史上第一個晉身奧運100米跑決賽的中國運動員、晉級過程中亦曾刷新個人最好成績和亞洲紀錄。

小米5G手機出機出貨量居首

另外，Strategy Analytics研究報告顯示，今年第二季全球Android 5G智能手機出貨量約9460萬部，按年增長1.04倍。當中，小米出貨量2430萬部，按年飆升4.52倍，以市佔率25.7%，居榜首。

緊隨其後的是Vivo，出貨量1750萬部，增長2.18倍，市佔率18.5%；第三位是OPPO，出貨量達1690萬部，上升2.31倍，市佔率為17.9%。

至於三星的市佔率為16.5%，出貨量1560萬部，按年增1.26倍，排第四。至於榮耀則排第六，第二季出貨量達360萬部，市佔率達3.8%。

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編輯：吳敏芳