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【Firefox沒落？】Chrome、Edge增多項新功能「搶客」　Firefox用戶兩年減5千萬人

科技 11:35 2021/08/10

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據 Mozilla 公布的 Firefox 瀏覽器使用數據顯示，其活躍用戶由 2019 年的 2.5 億，減至今年 7 月的 1.9 億，這兩年幾乎讓 Firefox 的活躍用戶數目大減超過 5 千萬人。（Mozilla）

隨著 Chrome、Edge 成為用戶常用的瀏覽器，令 Firefox 的活躍用戶近兩年出現下跌。據 Mozilla 公布的 Firefox 瀏覽器使用數據顯示，其活躍用戶由 2019 年的 2.5 億，減至今年 7 月的 1.9 億，這兩年幾乎讓 Firefox 的活躍用戶數目大減超過 5 千萬人。

【Mac用戶注意】微軟OneDrive更新版 不再支援哪些舊版MacOS？

Firefox 的用戶大減，不少看法認為與微軟推出全新 Microsoft Edge 瀏覽器有關。Edge 加入支援外掛擴充等應用設計，讓不少用家由 Firefox 跳槽至新版 Microsoft Edge 瀏覽器。此外，Edge 瀏覽器換上 Chromium 設計，加上微軟目前在 Windows 10、Windows 11 加入 Edge ，因此新版 Microsoft Edge 瀏覽器也逐漸瓜分 Mozilla 旗下 Firefox 瀏覽器的市場佔有率，導致 Firefox 出現用戶逐年遞減的情況。

【無密碼登入】Google推新驗證身份技術 簡化登入流程

Google 推出的 Chrome 瀏覽器成功搶佔桌面市場首位後，配合 Android 的龐大市場，讓許多人習慣使用 Chrome ，加上 Google 本身也持續推廣使用自家瀏覽器，甚至不少網頁服務是針對 Chrome 而推出，因此也讓 Chrome 的使用人數持續處於高位。

雖然 Firefox 初期以保護個人私隱安全作主打，但近年卻經常將更新聚焦在介面調整，以及額外功能整合，加上愈來愈多新興瀏覽器標榜安全防護，導致 Mozilla 在瀏覽器主打私隱安全的競爭優勢逐漸被削弱。

【網絡安全】針對全球企業網絡攻擊升29% 三重勒索成未來攻擊趨勢

記者：廖淑瑩

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