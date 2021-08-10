下半年基建投資將托底經濟

儘管上半年基建投資放緩，但進入下半年，我們認為基建投資增速仍將具有發力空間。從數據來看，今年5月開始新增專項債發行增速小幅提升，而6月新增專項債發行進一步提速。這預示着下半年專項債發行的速度和規模將進一步提升。雖然受到基數效應影響，預料今年7月至8月基建增速或由正轉負，但我們從宏觀和微觀兩個層面分析認為三季度末基建投資將觸底反彈並加速回升。

宏觀層面上，一是考慮到經濟增長動能由外需轉向內需過程中，經濟的不確定性與下行壓力加大。因此更加積極的財政政策將進一步支持基建發力，這將有助於托底經濟並有效熨平經濟在恢復過程中產生的波動。基於IMF針對後疫情期公共投資對新興經濟體經濟活動的衝擊影響實證研究，公共投資尤其是在醫療、教育、交通運輸（舊基建）及數字基建（新基建）領域將強化經濟韌性，同時基建投資提高可為勞動力市場創造更多的就業崗位。二是貨幣政策的邊際支持力度增強也將有助於基建發力。隨着央行貨幣政策將由中性偏緊轉向中性偏寬鬆，商業銀行對基建類專案偏緊的授信額度或將一定程度邊際放鬆。

微觀層面上，一是棚改和土地儲備（土儲）對專項債資金投向基建專案的「擠壓效應」不再。從過往3年的情況來看，專項債的資金流向主要集中在土地儲備和棚改項目方面。這兩項專項債在18年佔當年發行新增專項債的66.8%，從而對資金投向基建項目產生明顯擠壓效應。進入19年，由於國家出台嚴格地產調控政策，導致專項債資金不得用於土儲和房地產相關領域。20年下半年，專項債資金流向棚改相關領域佔比穩定在35%上下，土儲債發行量直接下降至0。隨着全國棚改計劃接近尾聲，棚改債佔比進一步下滑，今年5月棚改與舊改佔比僅18.5%。因此，棚改與土儲對基建資金產生的分流和擠壓效應已基本消退。二是伴隨國家對專項債政策導向的傾斜，長期來看專項債資金將重點投向「兩新一重」領域（新型基礎設施、新型城鎮化，以及交通、水利等重大工程）。我們預料圍繞城市更新與鄉村建設為核心的一系列公益性和收益性基建專案將陸續出台。第三，根據6月財政部下發《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》，將對專項債資金預算執行和績效目標實施「雙監控」。中長期來看這將有利於專項債審批流程的成熟化與標準化，從而提升專項債券資金的使用績效與下放速度。