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【開戶優惠】復星恆利開戶送300元禮券　另設疫苗抽獎頭獎送逾23萬元港交所股份

Hot Talk 14:17 2021/10/13

分享：

【疫苗優惠】復星恆利疫苗抽獎谷開戶　頭獎送逾25萬元港交所股份、開戶可免佣半年

復星系內復星恆利證券推出開戶優惠，於10月14日至31日內，6個月內首次開戶的新證券客戶在復星恆利注入1萬元新資金，連續存放1個月，期間沒有出金）。復星恆利將送出300港元Apple Store或惠康超級市場或Marathon Sports馬拉松購物禮券，由客戶任選其一。

復星恆利早前也宣布推疫苗抽獎活動，設有201份獎品，復星恆利證券將向頭獎「驚喜獎」得主送出500股香港交易所 （00388） 股份，以及港股線上交易終身免佣。以港交所最新收市價462.2元計，復星恆利證券的疫苗抽獎頭獎價值約23萬元。

復星恆利證券另會送出200份獎品，得獎者可獲可獲六個月免費即時行情報價服務、港股線上交易免佣一年，稱獎品價值共48萬元。復星恆利續指，所有合資格參加者都可獲港股線上交易免佣半年。

一文看清商界打針抽獎優惠，可見【疫苗優惠】

復星恆利表示，參加抽獎者須為年滿18歲的香港居民（包括永久居民、非永久居民），或持其他合法簽證在香港逗留居民，而且在12月17日之前在香港完成接種港府新冠疫苗接種計劃，並須持有或開立復星恆利證券帳戶。

復星恆利證券會在12月24日公布得獎名單。

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編輯：麥德銘

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：
https：//bit.ly/3pPwtuA

港股 復星國際（00656） 疫苗

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