【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視

東京奧運剛剛落幕，引發的熱潮仍在持續。芭比娃娃的公司早前推出東京奧運系列芭比公仔，卻因當中缺乏亞裔芭比而受批評，一眾網民指摘新芭比娃娃涉嫌亞裔歧視。有亞裔網民指，不會購買東京奧運系列芭比娃娃。

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製造芭比娃娃（Barbie）的美泰（Mattel）與國際奧委會（IOC）及東京奧運組委會合作，與2020年2月宣布，會推出一系列東奧相關公仔。新系列有5個公仔，分別對應5項東奧新增比賽項目，棒壘球、運動攀岩、空手道、滑板及衝浪。美泰特許營運總監Janet Hsu發表聲明表示，東京奧運是一項具有里程碑意義的盛會，透過體育將世界連結並激勵所有年齡層粉絲。

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美泰嘗試在新系列中突出包容及創新，並在上月奧運開幕期間再度宣傳，很多網民其後發現，系列沒有亞裔角色公仔。民眾紛紛在社交平台表達對東奧系列感到失望，亞裔網民Mai Xiong指自己3歲時以苗族難民身份移民美國，已決定不會為兩個女兒購買芭比公仔，認為其缺乏代表性。

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不少網民質問，為何東奧在一個亞洲城市舉辦，還能忘記納入一個亞裔角色。亦有網民以東奧女子個人全能冠軍得主素妮沙.李（Sunisa Lee）為例子，指是次奧運中有不少亞裔運動員為美國贏得獎牌，甚至創造歷史，質問美泰為何讓亞裔美國人「隱形」。美泰尚未就事件發表評論。

東京奧運正式開幕數周前，美泰以日本網球選手大坂直美為造型的芭比公仔，是芭比模特系列的新增角色。公仔廣受大眾歡迎，開售數小時後售罄。

責任編輯：李俊儀