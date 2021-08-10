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【東京奧運】美國收視唔好 得返倫敦奧運一半

環球社會熱點 11:01 2021/08/10

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美媒NBC轉播東京奧運於美國的收視不如預期。

四年一度的奧運盛事今屆延期一年後順利落幕，美媒NBC轉播東京奧運於美國的收視卻不如預期，甚至只得2012年倫敦奧運約一半收視。

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美國全國廣播公司（NBC）自1964年以來，一直壟斷夏季奧運會在美的獨家轉播權。NBC今屆東京奧運直播17日賽程，黃金時段平均收視為1,550萬人。2012年倫敦奧運的黃金時段平均收視有3,110萬人，上屆巴西里約奧運的收視也有2,670萬人，而今屆東京奧運是NBC獨家轉播夏季奧運以來的最低收視。

NBC旗下兩個廣播網絡、6個有線網絡和多個數碼平台都有轉播奧運賽事，過多平台讓不少觀眾感到困惑，不知道選擇哪個平台才可收看有興趣的賽事。

東京奧運因應新冠疫情推遲一年舉行，大部分賽事都是閉門作賽，無法看到過往多屆奧運現場有大量觀眾歡呼的熱鬧畫面。

【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？ 【下一頁】

不少美國體育明星也未能參加重點賽事，例如參與6項賽事的體操主將拜爾斯（Simone Biles）因心理因素退出5項賽事，而100米短跑項目摘金大熱女將理查森（Sha'Carri Richardson）也因藥檢「肥佬」無緣東京奧運。

再加上日本與美國的時差有10多個小時，美國觀眾今屆或要在深夜時分才可觀賞部分賽事，也會影響收視。

但NBC指，觀眾通過NBC電子及社交平台播放近60億分鐘的東京奧運節目，創下奧運節目播放量新高。

NBC估計即使奧運收視下跌，但該台在奧運賽事播出時段仍是收視最高的電視台，相信能吸引廣告商及有望實現盈利。

責任編輯：鄭錦玲

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