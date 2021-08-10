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新西蘭勞動人口短缺 或重開邊境

環球社會熱點 10:53 2021/08/10

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新西蘭的新冠肺炎確診數字持續維持在個位數，與其政府在疫情初期早已決定封鎖邊境有關。然後，新西蘭政府有傳打算重開邊境，因為當地勞動力短缺，對經濟造成嚴重打擊，預防出現通漲。

奧克蘭榮膺最佳宜居城市 澳洲新西蘭多地上榜（附排名） 【下一頁】

新西蘭的經濟高度依賴外來勞動力，但疫情開始後政府決定封關，使到當地經濟面臨不止勞動人口短缺，亦有成本上升及產能下降。據悉，乳製業﹑園藝﹑房屋﹑服務﹑健康及其他公共部門聲稱有員工不足問題，促請政府解封邊境，引入外地勞工。

同時，由於人手不足導致多個行情不堪工作壓力，選擇採取不同形式抗議或直接離職。周一（9日）有1,500名醫院助產士指嚴重缺人而加班不斷，因此決定辭職。逾3萬名護士計劃在8月，再次發起抗議，希望獲得更好薪酬待遇及工作環境。款待業亦大受打擊，約2,000間餐館7月發動為期兩個月的行動，以停止營業促請新西蘭政府正視行內廚師及其他技術員工短缺的問題。

與華交惡恐在所難免 新西蘭外長籲要做好準備 【下一頁】

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上周四（5日）公布政府未來半年公共健康及邊境控制政策時指出，改變邊境限制需要小心考量風險及分階段實行，絕不能操之過急，避免走回頭路。

阿德恩上周已開始讓部分國家季節性勞工可單次免隔離前往新西蘭，紓緩當地勞動力不足問題，薩摩亞（Samoa）﹑湯加（Tonga）﹑瓦努阿圖（Vanuatu）及其他無活躍新冠確診病症國家被列為獲轄免名單中。

責任編輯：吳漢培

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