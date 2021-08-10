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【反外國制裁法】林鄭：支持透過本地立法實施　國際銀行股軟、滙豐渣打下跌

Hot Talk 10:48 2021/08/10

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【反外國制裁法】林鄭：支持透過本地立法實施　國際銀行股軟、滙豐渣打下跌

人大常委會6月通過《反外國制裁法》，本月17日至20日將舉行會議，議程包括增加港澳基本法附件三所列全國性法律的決定草案。特首林鄭月娥今早表示，已就議題向中央提交建議，支持透過本地立法實施，意味本港可能不會立即施行。

國際銀行股滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 現跌0.5%，滙豐最新報43.6元，渣打最新報49.5元。

律政司司長鄭若驊近日在網誌稱，《反外國制裁法》是全國性法律，而且採取反制措施完全屬於外交事務，列入基本法附件三在港實施是最自然、也是最恰當的方法，而有關決定最終應由人大常委會在徵詢基本法委員會及特區政府後作出。

鄭若驊指出，中國訂立《反外國制裁法》是為反制國際法下所禁止的單邊強制措施，不單合法、合理和公平，而且符合國際法委員會就反制措施的要求，對於有人就《反外國制裁法》的影響表示關注，她指出應該反問，別國為何干預中國行使國家主權訂立國家安全法；為何有國家可以聯手向其他國家實施單邊強制措施，訂立「長臂法」企圖執行國際法不容許的行為而無需承擔後果。

鄭若驊表示，實施單邊強制措施的國家，應該遭譴責、受國際社會關注，又指一些反中亂港份子曾不斷無恥地乞求外國制裁中國包括香港，行為令人不齒，愛國愛港的人絕不會作出這些卑鄙劣行。

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編輯：吳敏芳

港股 渣打集團（02888） 基本法 制裁 國安法 鄭若驊 香港 林鄭月娥 人大常委 律政司
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