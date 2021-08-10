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【疫苗優惠】新地加推第二輪疫苗抽奬　獎品總值逾75萬元　僅限新地會會員參與

Hot Talk 11:45 2021/08/10

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【疫苗優惠】新地加推第二輪疫苗抽奬　獎品總值逾75萬元　僅限新地會會員參與。

新鴻基地產 （00016） 早前推出「齊齊打疫苗 日日有獎抽」大抽奬，為繼續鼓勵香港市民接種疫苗，新地宣佈，擬加推第二階段推廣活動「齊齊打疫苗　日日有奬抽」，但僅限新地會成員參與，而新地第二輪疫苗抽獎獎品總值逾75萬元。

新地「齊齊打疫苗」千萬大抽獎已有逾120萬人登記參加，詳見﹕【下一頁】

抽獎從8月9日起接受登記，新地會會員凡於抽獎當天已完成接種兩劇疫苗即可參與。活動分為每日抽獎「日日獎」及壓軸大抽獎「愛家特別大獎」兩部分，抽獎期為8月16日至9月15日。

「日日獎」將連續31日每天送出獎品，電腦系統將於每個抽獎日內，從新地會「普通會員」及「星級會員」兩個抽獎組別中，各自抽出一名得獎者，每日得獎者名單將於下午5時於抽獎網站公佈。壓軸大抽獎將會在9月15日舉行，名額只有一位，得獎名單將於9月16日下午5時於抽獎網站公佈。

「日日獎」獎品名單。

壓軸大抽獎獎品名單

「日日獎」獎品包括新地酒店住宿套票及餐飲現金券、Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 及 SmarTone 5G SIM only 12個月月費計劃等。

壓軸大抽獎獎品則包括價值1萬元的一田百貨現金禮券、東芝純蒸氣烤焗水波爐、Nintendo Switch一部、Dyson 風筒及空氣清新機、價值5000元的書券，香港麗思卡爾頓酒店尊貴商務套房兩晚住宿及價值1萬元的餐飲現金券。

抽獎網站﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

酒店 住宿 新鴻基地產（00016） 新地

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