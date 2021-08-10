【陸金所業績】陸金所第二季淨利潤按年增53%　盤後升一成

▲ 陸金所（美﹕LU）公佈第二季業績。

平保 （02318） 陸金所（美﹕LU）公佈第二季業績，期內淨利潤按年增53.2%至47.3億（人民幣，下同），收入按年增17.3%至148.3億。每股盈利為0.31美元。

陸金所旗下信貸業務未償還貸款餘額錄得6068億元，按年增16.8%。截至6月底，累計借貸人數達1550萬人，按年增15.7%。季內新增貸款按年增11.1%至1527億元。

財富管理業務方面，截至今年6月底，陸金所登記用戶共錄得4710萬人，比上年同期增加240萬人；活躍投資者人數增加200萬人至1480萬人。

截至6月底，客戶總資產按年增12.4%至4211億元。歷史存量產品於客戶總資產佔比降至零，去年同期則佔客戶總資產12.8%。此外，12個月客戶保持率為96%，比去年同期微升1%。

陸金所聯席董事長冀光恒表示，儘管市場對中概股看法受近期宏觀政策及市場環境影響，但陸金所今季表現仍然造好。他表示，集團將繼續與國內監管機構保持緊密溝通。

集團預計，下半年總收入將達310億元至313億元，按年增18%至19%。淨利潤預計達66億至68億元人民幣，按年增32%至36%。全年總收入將達至611億元至614億元，按年增33%至34%，淨利潤將達66億元至68億元，按年增33%至34%。

陸金所周一收報7.48美元，升5.1%，盤後升一成，現報8.3美元。

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編輯﹕賴奕羚