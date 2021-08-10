腦卒中神經介入手術市場龐大 心瑋醫療憑先發優勢 佔市場領導位置

腦卒中(即腦中風)是常見的腦血管突發急症，以2019年計患者人數位居全球第一。然而，現時國內治療腦卒中的醫療產品，幾乎都被進口壟斷，治療貴用高昂，可供國內相關醫療企業鑽營的市場空間極大。其中上海心瑋醫療科技股份有限公司(下稱心瑋醫療)，便看準市場機遇，以取代並超越國外產品為目標，專注開發腦卒中預防和治療微創介入等創新技術，最近一季業績更呈突破性增長，公司收入同比增長接近36倍，可見發展潛力龐大。

腦卒中可分為兩大類，包括缺血性腦卒中及出血性腦卒中。根據數據，2019年中國腦卒中患者人數達1.48千萬名，缺血性腦卒中的年發病率達2.3百萬人；《中國心血管健康與疾病報告2020》更指出，2018年單計缺血性腦卒中，病者的住院總費用便高達654.32億元(人民幣，下同)，由2004年起，年均增長速度達18.65%。

神經介入手術增長空間大

現時，治療腦卒中的主要方法可分為靜脈溶栓(IVT)、開腦手術及神經介入手術三類，當中以神經介入手術最為常見。以2019年計，神經介入手術佔整體治療方案開支的六成以上，達93億元以上。神經介入手術是借助放射學及先進的圖像引導技術(如DSA)治療腦卒中的微創手術，適用於缺血性腦卒中、顱內動脈狹窄及大多數類型的顱內動脈瘤。與另外兩種治療方法相比，神經介入手術擁有長達24小時的較長治療時間窗口、藥物可以通過神經介入醫療器械(如球囊及支架)以適當劑量直接向病變部位給藥，減少對患者的副作用，加上神經介入手術為微創手術，術後傷口小，減少了感染風險並可令患者於術後盡快恢復，因此成為治療腦卒中的首選。

可是，現時中國神經介入手術的普及率相比已發展國家為低。取栓手術數字僅佔2019年中國有關手術合資格患者數目的1.7%，遠低於同年美國11.8%。隨著技術創新大幅改善全球腦卒中範疇的治療及預防方法，加上有利的政府政策及人均收入及醫療保健開支增加，預計中國神經介入器械市場未來數年明顯增長，正好為心瑋醫療創造高速增長的市場空間。

擁多款首創產品 組合廣泛

心瑋醫療現時的產品組合包括神經介入及心臟醫療器械，產品組合廣泛，擁有三款商業化產品及20款在研產品，包括針對缺血性腦卒中、顱內動脈狹窄、心源性腦卒中及出血性腦卒中等多款產品，覆蓋了神經介入領域的所有主要腦卒中亞型及手術路徑，其他缺血性腦卒中預防在研產品亦有助心瑋醫療掌握心臟病市場的需求，令心瑋醫療在中國神經介入市場佔據領導地位。

心瑋醫療現時的兩款核心產品分別為CaptorTM取栓器械 (Captor) 及左心耳封堵器。Captor是為急性缺血性腦卒中而設，且已在中國商業化；而左心耳封堵器是為心房顫動而設，正待NMPA註冊審查，通過後有機會令心瑋醫療成為國內唯一一個產品涵蓋缺血性腦卒中治療及預防的醫療器械公司。此外，心瑋醫療憑藉研發、生產及商業化的優秀能力，成功推出多項首創技術，包括全球首創的雷帕霉素顱內藥物洗脫球囊導管和多個國內首創的神經介入器械，降低中國乃至全球的腦卒中死亡率並改善預後，令心瑋醫療擁有強大的先發優勢，佔據了國內相關行業的領先位置。

已商業化銷售具競爭優勢

作為市場的先驅，心瑋醫療的五大技術平台，包括支架製作及加工、導管技術開發及製造、球囊技術開發及製造、編織技術開發及製造，以及介入產品質量，全面覆蓋產品研發、製造和品質控制，集材料科學、機械製造及電子工程於一體，大部分專利技術難以模仿。目前兩個生產設施均位於上海，張江生產設施已投產，年產量為12,000件產品，另一所臨港生產設施目前在建設中，預計將於2021年中投運，年產量超過10萬件，並已建立由40家經銷商組成的龐大分銷網路，覆蓋中國合計逾20個省份及直轄市內超過1,000家醫院，為產品商業化及未來市場做好充份準備。

事實上，心瑋醫療的ExtraFlex遠端通路導管於去年3月開始商業化銷售，已令今年第一季度的公司收入同比增長3,590%，達1,361.9萬元，接近去年全年收入1,456.2萬元，證明市場空間及潛力極大。因此，心瑋醫療的優秀前景及競爭優勢，吸引了眾多前期投資者大力支持，包括Temasek 、CPPIB、Lake Bleu、LYFE及Sherpa等，預料隨國內相關市場不斷成長，心瑋醫療將繼續保持行業領先位置，並為公司帶來更大收益。

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