【港股市況】恒生指數反覆回升　騰訊美團撐市、舜宇跌9%（不斷更新）

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【恒大危機】內媒聲稱多間國資及民企擬入股恒大系 恒大物業升一成、恒大汽車盈警照升4%
美股隔晚個別發展，道指收市跌106點，港股今早高開逾百點。恒生指數開報26456點，升173點。恒生科技指數升1.6%，報6773點。騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 反彈0.7%；恒大 （03333） 升近7%；恒大汽車 （00708） 升8%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：54】恒指升幅擴大至逾100點，觸26400點水平，升約120點。科指升1.5%，報6767點。
【10：54】福萊特玻璃 （06865） 績後跌逾2%，低見39.7元。福萊特玻璃上半年淨利潤按年增1.7倍，至12.6億元人民幣。
【10：50】林鄭：支持透過本地立法實施 國際銀行股軟、滙豐渣打下跌
【10：46】天瑞汽車內飾 （06162） 升五成，股價破頂高見0.325元，暫為升幅最大股份。
【10：42】思摩爾 （06969） 股價升逾8%，高見43元。
【10：41】舜宇 （02382） 跌9%，低見212元，成交12.6億元。
【10：32】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見508.5元。
【10：30】大市再度轉升約20點，企26300點。科指升近1%，報6728點。
【10：30】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見232.8元。
【10：20】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 撐市，股價分別逆市升逾3%。
【10：03】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌0.5%。
【10：02】舜宇 （02382） 跌幅擴大至5%，低見220元。
【09：57】恒指跌幅擴大至百點，報26171點，跌112點。
【09：49】港交所 （00388） 早段跌逾1%，低見512.5元。
【09：46】兌吧 （01753） 升一成，高見1.97元。兌吧發盈喜，預期中期純利按年增長不少於2倍。
【09：45】恒指最新轉跌約15點；科指跑贏升1.3%。
【09：42】快手科技 （01024） 升逾9%，高見90.25元，成交4.5億元。
【09：41】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.2%；友邦 （01299） 跌0.5%。
【09：40】官媒批評過度包裝籲從源頭減少 紙業股靠穩
【09：36】期指轉跌，大市升幅收窄至不足30點。
【09：35】舜宇 （02382） 最新轉跌逾3%，低見224元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 跌0.1%。
【09：33】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升近4%；小米 （01810） 升近0.4%。
【09：33】港股早段升幅收窄至約100點；科指升1.6%，報6771點。
【09：31】榮昌生物 （09995） 升近四成，高見136元。榮昌生物公布，與Seagen Inc訂立獨家全球許可協議以開發及商業化維迪西妥單抗。根據許可協議及在其條款及條件的規限下，將收取首付款2億元美元及最多為24億美元的里程碑付款，合共26億美元。
【異動股】榮昌生物曾颷近5成 原創抗癌藥物出海、交易額高達26億美元
【09：29】油價跌逾2%，中石油 （00857） 跌0.6%；中海油 （00883） 平開；中石化 （00386） 跌0.3%。
【09：28】小米 （01810） 將於今日舉行發布會，小米股價靠穩高開0.6%。
【小米股價】小米8.10發布小米MIX4、小米平板5 雷軍同場演講「過去沒說的事」
【09：24】比特幣升至46000美元水平。火幣科技 （01611） 升半成；歐科雲鏈 （01499） 升6%；雄岸科技 （01647） 升逾8%；美圖公司 （01357） 升逾3%。
【Bitcoin】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6% 以太坊升至3100美元
【09：24】舜宇 （02382） 高開2.8%。舜宇公布7月主要產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年下降22.9%至1億件。
【09：21】恒生指數開報26456點，升173點。恒生科技指數升1.6%，報6773點。騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 反彈0.7%；恒大 （03333） 升近7%；恒大汽車 （00708） 升8%。
【恒大危機】內地網媒傳多間國資及民企有意入股恒大汽車、恒大物業 無詳細內容
【09：14】期指開報26400點，升183點或0.7%。
【08：40】恒指黑期升約122點，報26372點；道指期貨跌4點，報34994點。
【08：21】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元
【07：45】心瑋醫療6609今日起招股 一手入場費8636元
【07：45】港股ADR收報26428點，升145點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。
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責任編輯︰梁浩碩