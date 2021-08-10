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【港股市況】恒生指數半日升76點　騰訊美團撐市、舜宇跌半成（不斷更新）

股市 12:03 2021/08/10

分享：

港股高開173點，早段曾倒跌逾百點，其後在騰訊 （00700） 及美團 （03690） 力撐下回升。恒生指數半日升76點，報26359點，成交833億元。恒生科技指數升近1.4%，報6756點。美團升逾6%；騰訊升逾4%；恒大物業 （06666） 升近12%；舜宇 （02382） 逆市跌近6%；中芯國際 （00981） 再跌近3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升76點，報26359點，成交833億元。恒生科技指數升近1.4%，報6756點。美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾4%；恒大物業 （06666） 升近12%；舜宇 （02382） 逆市跌近6%；中芯國際 （00981） 再跌近3%。

【11：46】恒指中午收市前升約75點，報26358點；科指升1.4%，報6760點。

【11：46】小米極速請中國百米男飛人蘇炳添代言　為雷軍今晚演講打氣（多圖）

【11：41】市場續憂慮監管風波牽涉半導體行業，中芯 （00981） 跌3%；華虹 （01347） 跌逾2%；晶門 （02878） 跌逾1%。

【11：30】內地股市偏軟，上證半日跌0.1%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.7%。

【11：21】東岳 （00189） 升一成，高見18元。

【11：13】思摩爾 （06969） 升幅擴大至一成，高見43.55元；中國波頓 （03318） 升逾2%；中煙香港 （06055） 升0.3%。

【11：06】維亞生物 （01873） 料半年虧轉盈最少賺7500萬人民幣，惟股價高開倒跌逾5%，低見7.1元。

【10：59】騰訊 （00700） 最新升近5%，高見485元；美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見236.6元。另外，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；小米 （01810） 升0.6%。

【10：54】恒指升幅擴大至逾100點，觸26400點水平，升約120點。科指升1.5%，報6767點。

【10：54】福萊特玻璃 （06865） 績後跌逾2%，低見39.7元。福萊特玻璃上半年淨利潤按年增1.7倍，至12.6億元人民幣。

【業績】福萊特玻璃半年多賺1.7倍

【10：50】林鄭：支持透過本地立法實施　國際銀行股軟、滙豐渣打下跌

【10：46】天瑞汽車內飾 （06162） 升五成，股價破頂高見0.325元，暫為升幅最大股份。

【10：42】思摩爾 （06969） 股價升逾8%，高見43元。

【10：41】舜宇 （02382） 跌9%，低見212元，成交12.6億元。

【10：32】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾2%，低見508.5元。

【10：30】大市再度轉升約20點，企26300點。科指升近1%，報6728點。

【10：30】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見232.8元。

【10：20】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 撐市，股價分別逆市升逾3%。

【10：03】汽車股下跌，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌0.8%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌0.5%。

【10：02】舜宇 （02382） 跌幅擴大至5%，低見220元。

【09：57】恒指跌幅擴大至百點，報26171點，跌112點。

【09：49】港交所 （00388） 早段跌逾1%，低見512.5元。

【09：46】兌吧 （01753） 升一成，高見1.97元。兌吧發盈喜，預期中期純利按年增長不少於2倍。

【09：45】恒指最新轉跌約15點；科指跑贏升1.3%。

【09：42】快手科技 （01024） 升逾9%，高見90.25元，成交4.5億元。

【09：41】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.2%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：40】官媒批評過度包裝籲從源頭減少　紙業股靠穩

【09：36】期指轉跌，大市升幅收窄至不足30點。

【09：35】舜宇 （02382） 最新轉跌逾3%，低見224元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 跌0.1%。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升近4%；小米 （01810） 升近0.4%。

【09：33】港股早段升幅收窄至約100點；科指升1.6%，報6771點。

【09：31】榮昌生物 （09995） 升近四成，高見136元。榮昌生物公布，與Seagen Inc訂立獨家全球許可協議以開發及商業化維迪西妥單抗。根據許可協議及在其條款及條件的規限下，將收取首付款2億元美元及最多為24億美元的里程碑付款，合共26億美元。

【異動股】榮昌生物曾颷近5成　原創抗癌藥物出海、交易額高達26億美元

【09：29】油價跌逾2%，中石油 （00857） 跌0.6%；中海油 （00883） 平開；中石化 （00386） 跌0.3%。

【09：28】小米 （01810） 將於今日舉行發布會，小米股價靠穩高開0.6%。

【小米股價】小米8.10發布小米MIX4、小米平板5　雷軍同場演講「過去沒說的事」

【09：24】比特幣升至46000美元水平。火幣科技 （01611） 升半成；歐科雲鏈 （01499） 升6%；雄岸科技 （01647） 升逾8%；美圖公司 （01357） 升逾3%。

【Bitcoin】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6%　以太坊升至3100美元

【09：24】舜宇 （02382） 高開2.8%。舜宇公布7月主要產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年下降22.9%至1億件。

舜宇光學7月手機鏡頭出貨量按年跌23%

【09：21】恒生指數開報26456點，升173點。恒生科技指數升1.6%，報6773點。騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 反彈0.7%；恒大 （03333） 升近7%；恒大汽車 （00708） 升8%。

【恒大危機】內地網媒傳多間國資及民企有意入股恒大汽車、恒大物業　無詳細內容

【恒大危機】恒大汽車盈警 上半年虧損擴大近一倍

【09：14】期指開報26400點，升183點或0.7%。

【08：40】恒指黑期升約122點，報26372點；道指期貨跌4點，報34994點。

【08：21】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元

【07：45】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元

【07：45】港股ADR收報26428點，升145點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。

【開市9點半】阿里巴巴爆職場性醜聞　張勇副手引咎辭職　網易雲音樂暫緩上市另擇時機

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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