【港股市況】恒指黑期升約122點　道指期貨跌4點（不斷更新）

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【業績】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元
美股隔晚個別發展，道指收市跌106點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約145點，恒指料開報26428點。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【08：40】恒指黑期升約122點，報26372點；道指期貨跌4點，報34994點。
【08：21】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元
【07：45】心瑋醫療6609今日起招股 一手入場費8636元
【07：45】港股ADR收報26428點，升145點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。
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責任編輯︰梁浩碩