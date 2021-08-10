  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約122點　道指期貨跌4點（不斷更新）

股市 08:49 2021/08/10

分享：

美股隔晚個別發展，道指收市跌106點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約145點，恒指料開報26428點。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

即市走勢︰

【08：40】恒指黑期升約122點，報26372點；道指期貨跌4點，報34994點。

【08：21】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元

【07：45】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元

【07：45】港股ADR收報26428點，升145點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.19元，升0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報471.25元，升9.65元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。

【開市9點半】阿里巴巴爆職場性醜聞　張勇副手引咎辭職　網易雲音樂暫緩上市另擇時機

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【業績】再鼎醫藥季度虧損按年擴大一倍至1.6億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）