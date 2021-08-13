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【新股IPO】心瑋醫療6609傳上限171元定價　集資11.3億

新股IPO 15:36 2021/08/13

分享：

【新股IPO】心瑋醫療6609傳上限171元定價　集資11.3億

內地神經介入醫療器械公司心瑋醫療科技 （06609） 將在8月20日上市。據外媒報道指，心瑋醫療計劃以招股價區間上限171元定價，若以此計算，公司集資金額達11.3億元。據券商數據顯示，心瑋醫療合共錄得216.7億元的孖展認購，以公開發售集資近1.13億元計算，超額認購近191倍。

心瑋醫療招股詳情

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公司計劃發售660萬股，一成作香港公開發售，招股價介乎160元至171元，每手50股，一手入場費約8636元。

心瑋醫療主要從事神經介入醫療器械研發、生產及商業化。截至去年9月底止首9個月，公司虧損達6774.5萬元人民幣，2019年同期虧損達6248萬元人民幣。公司於去年首次錄得收入達729萬元人民幣。

所得款項約45.3%預期將分配至核心產品；約39.9%分配至管線內的其他在研產品；約4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 心瑋醫療－B（06609）

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