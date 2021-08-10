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【新股IPO】理想汽車2015周四掛牌 港交所同日推期貨期權

股樓投資 08:01 2021/08/10

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理想汽車（新上市編號︰02015）將於本星期四（12日）掛牌，是繼小鵬汽車（09868） 後，第二隻在美國上市回流港股第二上市的電動車中概股。

網易雲音樂推遲在港上市 等待更好市況再重來，【見下頁】

港交所公布會於理想汽車掛牌首日向投資者提供多項產品選擇，包括理想汽車的期貨、期權，也接納沽空、輪商發行理想汽車的衍生權證。理想汽車在香港一手交易單位為100股，港交所的理想汽車期貨及期權合約以200股為單位，期貨推出首6個月的證監會徵費將可獲得豁免。

另外，理想汽車在香港最終發售價為118元，較招股價上限150元，低21.3%，集資118億元。

延伸閱讀:瑞銀大劈快手目標價70%　料直播收入減　政策風險增

    點擊圖片放大
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該股是次集資所得，其中20%將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；15%將用於智能汽車及自動駕駛技術；10%用於未來增程式電動汽車車型提供資金；另45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；餘下10%用作營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

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記者：張以正

理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） IPO 港股

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