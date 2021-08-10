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紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期繼續升溫

股市 02:00 2021/08/10

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紐約聯儲銀行調查顯示，美國消費者短期通脹預期續升溫。（法新社資料圖片）

紐約聯儲銀行公布的一項調查顯示，美國消費者的短期通脹預期在上個月仍處於有紀錄以來的歷史高位，而明年的財務前景黯淡。

月度調查顯示，繼6月份大幅躍升後，美國消費者7月份對未來一年的通脹預期中值保持在4.8%的高位。對未來三年的通脹預期，從6月份的3.6%小幅上升至3.7%，達到2013年8月以來的最高水平。

美聯儲局決策者正在討論如何以及何時開始縮減新冠疫情期間提供的支持，一些官員擔心近期的通脹壓力，可能會比預期的持續時間更長。聯儲局去年將基準利率下調至近零水平，並開始每月購買1200億美元的美國國債和按揭抵押證券（MBS），以提振遭疫情重創的經濟。

調查顯示，更多的受訪者表示他們現在的財務狀況比一年前更糟，更少的受訪者表示預計一年後他們的財務狀況會有所改善。在接下來的三個月，認為無法支付最低債務的平均概率上升至10.4%，高於過去12個月10.0%的平均水平。

消費者預計未來一年失業的概率上升至12.2%，但仍是2013年調查啟動以來的第二低。

調查還顯示，消費者對未來一年房價上漲幅度的中位數預期，從6月份的6.2%降至7月份的6.0%。

【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

美國聯儲局「收水」路徑漸明確　留意本周非農就業數據判斷經濟

【美國通脹】美國6月核心PCE按年升3.5%　低於市場預期

編輯：李勝君
 

美股 失業 疫情 美國聯儲局 通脹 紐約 國債

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【美股市況】道指跌82點　納指升0.2%　抗疫概念板塊造好（不斷更新）

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