【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

▲ 安聯首席經濟顧問埃里安表示，美通脹持續時間將比預期長得多，市場低估了通脹的威脅。

安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）周一表示，市場低估了通脹的威脅，並指出本周晚些時候發布的消費者價格數據是確定風險水平的關鍵。

埃里安在接受採訪時表示，如果CPI數據顯示出溫和的消費者通脹，那麼美國將出現「金髮姑娘」經濟（goldilocks economy）。然而，他預計該數字將繼續顯示通脹水平升高。

埃里安在評論上周的亮眼的非農就業報告時表示，最新數據對經濟有利，但對投入成本不利。

從長遠來看，埃里安預測通脹最終將「自我耗盡」，但其持續時間比聯儲局目前預期的要長得多。

「我認為聯儲局已經遲到了，」他說，並認為儲局本應該已經開始削減資產購買。

當被問及在通脹較高的環境中，市場的哪個部分可能最能承壓時，埃里安提到科技板塊。他表示，科技板塊有能力在任何環境中推動收入增長，並且與許多其他行業相比，受較高投入成本的影響較小。

埃里安此前反覆強調，聯儲局官員們低估了通脹問題，並冒着使美國可能陷入另一場衰退的風險。聯儲局官員們則堅稱，一旦短期供應鏈瓶頸消除，最近一輪的價格壓力就會消退。但埃里安表示，愈來愈多的證據表明聯儲局是錯誤的。

他早先曾表示對通脹感到擔憂，擔心聯儲局對通脹問題反應落後，可能最後不得不迎頭趕上。如果聯儲局確實陷入這種境地，其可能不得不提前加息或收緊貨幣政策。

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編輯：李勝君