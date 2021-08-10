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【開市9點半】阿里巴巴爆職場性醜聞　張勇副手引咎辭職　網易雲音樂暫緩上市另擇時機

股市 06:45 2021/08/10

分享：

（1）阿里巴巴 （09988） 女員工涉遭性侵案，董事局主席張勇宣布同城零售事業群總裁李永和等人引咎辭職，上月阿里才重整架構，將餓了麼、高德和飛豬組合成本地生活服務板塊，並由李永和領軍，他於2018年加盟便擔任張勇的副手。事隔一個多月主管便離職，外界憂慮阿里的本地生活服務業務會增添不確定性，而這或令美團 （03690） 間接受惠。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴被爆職場性侵醜聞　涉事男職員被辭退或記過

即睇開市9點半重點：

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（2）網易  （09999）  旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）計劃推遲在港上市計劃，以等待市況轉好。

【新股IPO】網易雲音樂：暫緩在港上市 後續選擇更好時機推進IPO（第二版）

（3）央視財經發文指，「缺芯不是炒芯的理由」，批經銷商惡意漲價致價格混亂，直指監管「該出手時就出手」。不過，昨日芯片股下跌，可能亦與一眾熱炒國策股氣氛不佳有關。

【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價　中芯國際跌半成

（4）多間官媒頻發文批行業亂象，今次是醫美行業。

【監管跌市】《人民日報》批醫美行業亂象頻生　有關部門應加強監管、醫美板塊走弱

（5）中國鐵塔  （00788） 中期純利按年增長16.1%，董事長佟吉祿表示，隨著新建基站數量增加，將會繼續提高公司在5G方面的收入。

【鐵塔業績】中國鐵塔半年純利增16.1%至34.57億人幣　董事長：未來公司5G收入會進一步提升（第二版）

（6）中升控股  （00881）  上半年盈利大增61%，平治佔佔新車收入總額31.7%，而該公司上月才收購怡和旗下仁孚中國。

【業績｜汽車經銷】中升控股多賺61%、不派中期息　上月101億收購怡和旗下仁孚中國

（7）光伏龍頭之一，福萊特玻璃  （06865）  上半年淨利潤按年增1.7倍，毛利率大增至48.04%。

（8）滙豐  （00005）  亞洲區財富管理結餘創下新高，達8100億美元，佔集團全球財富結餘總額約49%。

【HSBC滙豐】滙豐亞洲財富管理結餘創新高 達8100億美元

（9）傳萬達輕資產商業管理最快本月在港遞交上市申請，市值屬於千億級別。

【新股IPO】萬達輕資產商管擬本月遞交上市申請、傳最多集資312億、吸引逾20位機構投資者關注

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 醫美 福萊特玻璃（06865） 中升控股（00881） 美團－W（03690） 收購 網易－S（09999） 財富及資產管理 阿里巴巴－SW（09988）

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