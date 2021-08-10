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【ET開市直擊】資金重投製造工業 哪些板塊值得關注？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/10

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港股反彈欠動力，恒生指數上日險守 26200點關上收市。市場資金正尋找什麼投資機會？散戶投資者又可以如何捕捉機會？華盛證券分析師聶振邦今早9點於《ET開市直擊》為你分析市況。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

****

重溫上日《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股市場焦點速報
00：51 - 外圍市況速報
02：14 - 外圍市況分析
04：40 - 港股市況速報 + 北水盤路
06：10 - 港股市況分析　恒指有反彈無上升？
12：54 - 騰訊  （00700）  遭民事訴訟　騰訊股價冇運行？
17： 40- 美團  （03690）  被約見要求保護外賣員　被罰有幾傷？
22：09 - 港股開市前市況速報
22：30 - ET個股推介－創科  （00669）  
24：22 - 股票分析－騰訊  （00700）  高位持貨　應忍痛速逃嗎？
26：33 - 股票分析－阿里巴巴  （09988）  262元持貨　應該止蝕嗎？
29：09 - 股票分析－快手  （01024）  股價前景如何？
32：51 - 股票分析－吉利  （00175）  股價前景如何？
36：08 - 港股開市後市況速報
37：09 - 股票分析－贛鋒鋰業  （01772）  股價前景如何？
40：36 - 股票分析－中芯國際  （00981）  股價前景如何？
47：43 -  股票分析－綠城管理  （09979）  股價前景如何？
50：13 -  股票分析－福萊特玻璃  （06865）  股價前景如何？
52：14 -  股票分析－瑞聲科技  （02018）  股價前景如何？
55：53 -  股票分析－銀河娛樂  （00027）  股價前景如何？
58：24 -  股票分析－大唐新能源  （01798）  股價前景如何？
01：00：15 - 36：08 - 港股開市後市況速報
01：02：03 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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