【債務違約】陽光100中國預告無法按時支付2021債券本息 或觸發違約

▲ 陽光100中國預告，難以在到期日支付2021債券的本金及最後一期利息，可能發生違約事件。

內房陽光100中國 （02608） 披露，根據2021年到期金額為2億美元的6.5%可轉換債券的條款及條件，付款及最後一筆利息付款將於8月11日到期（到期日），於到期日2021債券的未償還本金及應計利息總額分別為5091.61萬美元、147.55萬美元，「公司預期難以於到期日支付2021債券的本金及最後一期利息」，因此很可能發生違約事件。

根據條款，倘於有關付款到期日未能支付債券的任何本金或溢價，或拖欠支付債券的任何利息且拖欠持續至有關付款到期日後14日，則構成違約。

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陽關100中國指，公司已籌措到所需資金，並預期於到期日後的10個工作日內支付本金連同應計利息。此外，公司一直與2021債券的持有人商討，以便獲得到期日的延長。

公司續指，已在積極與可能涉及交叉違約的債權人溝通，尚未收到任何債權人將採取加速到期行動的通知。

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編輯：陳健婷