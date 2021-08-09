  • 28°C
香港時間 : 2021809日 (一) 23:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TCL】李東生辭任TCL電子主席 轉任公司戰略發展顧問

股市 22:50 2021/08/09

分享：

李東生辭任TCL電子主席，轉任戰略發展顧問。

TCL電子 （01070） 宣布，李東生由於需要投入更多時間在TCL的前瞻性規劃，向董事會辭任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，自8月9日起生效，他另獲委任為公司戰略發展顧問。

TCL指，李東生從1999年9月14日公司成立至今，在絕大部分時間擔任董事會主席， 一直帶領公司致力成為全球領先的智能科技公司。展望未來，李東生作為公司戰略發展顧問以及控股股東TCL控股集團的董事長，將在未來繼續支持及指引TCL電子的發展。

網傳高瓴資本張磊被限制出境 高瓴：信息嚴重不實、已報警【下一頁】

同日起，杜娟獲委任為執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，以填補李東生辭任後的臨時空缺。她現任TCL控股董事及總經理。TCL電子表示，希望借助杜娟豐富的行業、業務、財務及管理工作經驗帶領公司進一步擴大業務規模及提升盈利能力。同時，董事會認為引入一名女性董事，更有利於公司董事會性別多元化。

除此之外，王成辭任公司首席執行官及戰略委員會成員，調任為非執行董事，吳吉宇及張少勇獲委任為公司聯席首席執行官。

TCL電子今日收報4.32元，跌4%，成交9677萬元。

相關文章：

【美國制裁】TCL電子遭美國審查後CFO辭任、Gogoro前財務長接任　今股價反彈6%

【人事震盪】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

編輯：陳健婷

 

港股 傳統經濟股 TCL電子（01070）

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR越60美元關　北水兩日買騰訊93億（不斷更新）

下一篇文章

【美股市況】美6月職位空缺高預期　道指跌近百點　Tesla升近2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR越60美元關　北水兩日買騰訊93億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR越60美元關　北水兩日買騰訊93億（不斷更新）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實