【TCL】李東生辭任TCL電子主席 轉任公司戰略發展顧問

▲ 李東生辭任TCL電子主席，轉任戰略發展顧問。

TCL電子 （01070） 宣布，李東生由於需要投入更多時間在TCL的前瞻性規劃，向董事會辭任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，自8月9日起生效，他另獲委任為公司戰略發展顧問。

TCL指，李東生從1999年9月14日公司成立至今，在絕大部分時間擔任董事會主席， 一直帶領公司致力成為全球領先的智能科技公司。展望未來，李東生作為公司戰略發展顧問以及控股股東TCL控股集團的董事長，將在未來繼續支持及指引TCL電子的發展。

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同日起，杜娟獲委任為執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，以填補李東生辭任後的臨時空缺。她現任TCL控股董事及總經理。TCL電子表示，希望借助杜娟豐富的行業、業務、財務及管理工作經驗帶領公司進一步擴大業務規模及提升盈利能力。同時，董事會認為引入一名女性董事，更有利於公司董事會性別多元化。

除此之外，王成辭任公司首席執行官及戰略委員會成員，調任為非執行董事，吳吉宇及張少勇獲委任為公司聯席首席執行官。

TCL電子今日收報4.32元，跌4%，成交9677萬元。

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編輯：陳健婷