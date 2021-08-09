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【美股焦點】納指標指齊升 能源股受油價拖累下跌

股樓投資 22:20 2021/08/09

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美股三大指數周一（9日）開市表現不一，道瓊斯工業平均指數跌22.48點及0.06%，報35186.03點，納斯達克指數升26.8點及0.18%，報14862.6點，標準普爾500指數升1.38點及0.02%，報4437.9點。

油價延續上周的跌幅，在開盤時報每桶66.17美元。能源股受油價下跌影響，追蹤相關行業的ETF Energy Select Sector SPDR ETF 跌1.73%。雪佛龍（CVX）及埃克森美孚（XOM）跌幅均超過 1%。

 

 

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撰文 : 黃苑筠

標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美股

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