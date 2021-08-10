【券商點睇】下半年看好基建景氣復甦 布局低估值基建股

除受到傳統施工淡季的影響之外，7月河南暴雨、煙花台風等極端氣候對建築業景氣度造成短期擾動。券商展望下半年，在雨季、節假日、黨建等活動結束後，以及鋼材等主要原材料價格上行壓力的緩解，加上專項債審批或加快從而對基建投資形成一定支撐，行業景氣度有望向好。

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據統計，截至周日（8日），新增地方政府專項債已經發行額度為13,705.5億元（人民幣，下同），佔財務部今年預算安排的專項債限額36,500億元的37.5%。總體來看，各省市專項債的發行進度仍偏慢，距離全年完成額度仍有較大差距。

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天風證券指，7月政治局會議提出要合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量，照此推斷，預計未來三個月可能是地方債發行高峰期，下半年專項債發行或提速。

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該行認為，受市場對基建悲觀預期等因素影響，國企基建股的估值已接近歷史低位，且同滬深300指數的估值差距進一步拉大，預計基建央企基本面有望延續向好趨勢，而地方國企有望展現較高的收入和利潤彈性，關注中交建（01800）和中鐵建（01186）H股，以及中國中冶（01618）。

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記者：林衛