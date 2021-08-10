  • 28°C
香港時間 : 2021810日 (二) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】下半年看好基建景氣復甦 布局低估值基建股

股樓投資 10:07 2021/08/10

分享：

除受到傳統施工淡季的影響之外，7月河南暴雨、煙花台風等極端氣候對建築業景氣度造成短期擾動。券商展望下半年，在雨季、節假日、黨建等活動結束後，以及鋼材等主要原材料價格上行壓力的緩解，加上專項債審批或加快從而對基建投資形成一定支撐，行業景氣度有望向好。

【美股分析】美銀策略師指接近看到賣出信號 料標指年底前約跌一成半，請按【見下頁

據統計，截至周日（8日），新增地方政府專項債已經發行額度為13,705.5億元（人民幣，下同），佔財務部今年預算安排的專項債限額36,500億元的37.5%。總體來看，各省市專項債的發行進度仍偏慢，距離全年完成額度仍有較大差距。

【電子消費券】電子消費券首期派發 一文盡看各大商場優惠，請按【見下頁

天風證券指，7月政治局會議提出要合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量，照此推斷，預計未來三個月可能是地方債發行高峰期，下半年專項債發行或提速。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

該行認為，受市場對基建悲觀預期等因素影響，國企基建股的估值已接近歷史低位，且同滬深300指數的估值差距進一步拉大，預計基建央企基本面有望延續向好趨勢，而地方國企有望展現較高的收入和利潤彈性，關注中交建（01800）和中鐵建（01186）H股，以及中國中冶（01618）。

【同場加映】青姐話：政策輪流質 點至走得甩？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800） 基建股 中國中冶（01618） 中國 滬深300指數 地方債 H股

下一篇文章

【券商點睇】「金九銀十」利提振市場需求 紙業股業績保持亮眼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支