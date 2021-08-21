【高瓴Hillhouse】高瓴資本張磊傳被限制出境 北京公安：股民編造信息、已被刑事拘留

▲ 北京公安表示，有股民編造高瓴資本張磊被限制出境的信息，已被刑事拘留。

內地網絡出現傳言，高瓴資本（Hillhouse）創始人兼首席執行官張磊被「邊控」（即邊境控制或限制出境）。高瓴資本向內地媒體表示，網絡所傳關於高瓴高管個人的信息嚴重不實，高瓴資本已向警方報案並保留一切合法追訴權益。此前社交平台微博有帖文稱「多個渠道在傳，高瓴資本張磊被邊控。」根據一份受案回執，北京警方於8月8日已經受理報案方報稱的「張磊被誹謗案」。

北京警方最新通報，接到高瓴天成（北京）投資咨訊有限公司報案，反映有人在網上散布其公司高管張某被限制出境的不實信息，對張某名譽和公司經營造成嚴重損失。接報後，警方依法開展調查，將涉案嫌疑人蕭某春（男，50歲）抓獲。

北京警方又指，經查，該人以炒股為業，為顯示消息靈通、博取他人關注，編造上述虛假信息在網絡社交平台發布，後被大量轉發。目前，蕭某春已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。

港交所成立中國業務諮詢委員會 高瓴張磊、胡祖六、馬蔚華作港交所顧問【下一頁】

高瓴資本為亞洲最大的私募股權基金之一，創辦於2005年，目前的基金管理規模超過6000億元人民幣，高瓴曾經投資眾多知名新經濟公司，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、蔚來（美：NIO）、嗶哩嗶哩 （09626） 、藥明康德 （02359） 等。創辦人張磊信奉長期投資理念，著有《價值》一書。

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編輯：陳健婷