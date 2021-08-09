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【高瓴Hillhouse】網傳高瓴資本張磊被限制出境 高瓴：信息嚴重不實、已報警

Hot Talk 22:01 2021/08/09

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內地網絡傳言高瓴資本創辦人張磊被限制出境，高瓴表示信息嚴重不實。

內地網絡出現傳言，高瓴資本（Hillhouse）創始人兼首席執行官張磊被「邊控」（即邊境控制或限制出境）。高瓴資本向內地媒體表示，網絡所傳關於高瓴高管個人的信息嚴重不實，高瓴已向警方報案並保留一切合法追訴權益。

此前社交平台微博有帖文稱「多個渠道在傳，高瓴資本張磊被邊控。」根據一份受案回執，北京警方於8月8日已經受理報案方報稱的「張磊被誹謗案」。

港交所成立中國業務諮詢委員會　高瓴張磊、胡祖六、馬蔚華作港交所顧問【下一頁】

 

高瓴資本為亞洲最大的私募股權基金之一，創辦於2005年，目前的基金管理規模超過6000億元人民幣，高瓴曾經投資眾多知名新經濟公司，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、蔚來（美：NIO）、嗶哩嗶哩 （09626） 、藥明康德 （02359） 等。創辦人張磊信奉長期投資理念，著有《價值》一書。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 藥明康德（02359） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 蔚來（美：NIO） 私募股權基金

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