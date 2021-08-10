【A股布局】黃金賽道交易過於擠擁 A股風格正在轉換？

近日，A股開始有市場風格轉換的討論，皆因多個備受市場追捧的熱門板塊，如鋰電池、電動車及可生能源等，明顯由強轉弱。個別券商直言，這些行業的賽道固然廣闊，惟交易過於擠擁，短綫的調整壓力不輕。

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周二（10日）的鋰礦股繼續捱沽，科達製造（滬：600499）中午收市挫9.5%，江特電機（深：002176）和西藏礦業（深：000762）跌7%左右。取而代之，軍工股獲追捧，中航電子（滬：600372）漲停。

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中信證券表示，近期成長製造板塊劇烈波動明顯增多，風格平衡的過程已經開啟，預計8月風格平衡的過程將持續，不過風格的切換可能在第三季末才會發生。興業證券認為，8月份A股市場處於震盪顛簸期，自內部和外部宏觀風險的擾動將會增加；另外，前期漲幅過大、預期過高、交易過度擁擠的賽道股，在半年業績期可能存在短期補跌的風險，這兩個因素構成A股市場短期的調整壓力。

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中國銀河證券表示，繼續戰略性看好政策支持的新能源產業鏈、光伏、半導體等行業，但短期上漲過快需警惕。對於供需格局改善下的資源周期行業，受益於產能周期和經濟周期向上，產能缺口帶動產品漲價從而刺激股價上漲。東興證券強調，周期行業相對估值甚至低於2018年的低點，未來兩年預測盈利增速均值超過10%，且具備明顯基本面改善預期，關注建築、建材及工程機械。

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記者：林衛