  • 28°C
香港時間 : 2021810日 (二) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】「金九銀十」利提振市場需求 紙業股業績保持亮眼

股樓投資 10:07 2021/08/10

分享：

據工信部發布，今年首6個月全國造紙及紙制品業營業收入7,142億元（人民幣，下同），按年上升24.7%；利潤總額為484.3億元，按年增長77.2%。至於生產狀況，首6個月全國機制紙及紙板產量6,742.5萬噸，按年增長16%。單單6月，全國機制紙及紙板產量1,190.2萬噸，增長5.8%。

【美股分析】美股大幅跑贏新興股市 表現差距20年來最高，請按【見下頁

早前，已有個別紙企宣布盈喜，如陽光紙業（02002）預計上半年多賺60%至80%，主要因產品售價提高及銷量增加，以致毛利率上升。理文造紙（02314）上半年則賺近45%至19.4億元，收入升37%，達151.8億元。到底高景氣能否延續至下半年？

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀選出8隻最喜愛港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

山西證券指，進入第三季，紙包行業將迎來業內歷年來的「金九銀十」階段，預計市場需求和定單數量將會明顯提升。這一點也在7月的市場有些許體現。以紙包裝的主要紙品瓦楞紙為代表，7 月中下旬開始瓦楞紙價格止跌回穩，價格的平穩狀態一直持續到月尾。其中，山鷹國際（滬：600567）宣布8月箱板紙系列漲價100元人民幣，在一定程度上提振市場信心，預計短期原紙價格可能持續穩中小幅震盪。

【同場加映】青姐話：政策輪流質 點至走得甩？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

板塊 盈喜 理文造紙（02314） 陽光紙業（02002） 紙業股 股票

上一篇文章

【券商點睇】下半年看好基建景氣復甦 布局低估值基建股

下一篇文章

【職場前景】地產代理年薪可達百萬元? 美聯本周三區搞招聘會吸「新血」入行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支