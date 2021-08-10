【券商點睇】「金九銀十」利提振市場需求 紙業股業績保持亮眼

據工信部發布，今年首6個月全國造紙及紙制品業營業收入7,142億元（人民幣，下同），按年上升24.7%；利潤總額為484.3億元，按年增長77.2%。至於生產狀況，首6個月全國機制紙及紙板產量6,742.5萬噸，按年增長16%。單單6月，全國機制紙及紙板產量1,190.2萬噸，增長5.8%。

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早前，已有個別紙企宣布盈喜，如陽光紙業（02002）預計上半年多賺60%至80%，主要因產品售價提高及銷量增加，以致毛利率上升。理文造紙（02314）上半年則賺近45%至19.4億元，收入升37%，達151.8億元。到底高景氣能否延續至下半年？

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山西證券指，進入第三季，紙包行業將迎來業內歷年來的「金九銀十」階段，預計市場需求和定單數量將會明顯提升。這一點也在7月的市場有些許體現。以紙包裝的主要紙品瓦楞紙為代表，7 月中下旬開始瓦楞紙價格止跌回穩，價格的平穩狀態一直持續到月尾。其中，山鷹國際（滬：600567）宣布8月箱板紙系列漲價100元人民幣，在一定程度上提振市場信心，預計短期原紙價格可能持續穩中小幅震盪。

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記者：林衛