▲ 【渣打2888】富瑞料渣打未來2年推60億美元回購 目標價上望近80元最牛

國際銀行股HSBC滙豐 （00005） 及渣打集團 （02888） 先後放榜。渣打除復派中期息，更隨即開展新一輪2.5億美元回購，並表明有計劃逐步加增加派息。券商富瑞預期，渣打至2023年將會斥60億美元回購。渣打今日收報49.75元，升2.8%，成交4444萬元。

渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙 推2.5億美元回購 有力再加碼回購｜詳見【下一頁】

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富瑞維持對渣打的「買入」評級，而因應中期業績及管理層開出更清晰指引後，認為有更多利好因素，包括：加大資本回饋力度、加息周期重臨帶動盈利，以及如貿易等不同業務復甦。

計及渣打即將開展的2.5億美元回購，富瑞預期渣打至2023年將會斥資60億美元回購，帶動平均有形股本回報（RoTE）上升60個基點。而股息亦都可以維持上升，估計今年至2023年期間股息平均增加17%。考慮到平均有形股本回報改善，估值對應的目標價預測相應由610便士（折合約66.03港元），調升至736便士（約79.66港元）。

派息回購有驚喜 高盛：渣打上半年資本回饋幅度超預期｜詳見【下一頁】

資本回饋有亮點，業務同樣出現持續改善勢頭。富瑞指，渣打第2季的貿易融資業務已重返疫情前水平，而且淨息差同時改善。貸款方面，上季渣打貸款按年增長8%，並開始向印度及南韓等全球貸款增長最高速的市場提供服務，反映業務勢頭將持續增長。

而且，9月24日將會是渣打的投資者日，富瑞估計管理層會將焦點放在虛擬銀行等新業務，相信將會是新一個催化劑。

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