【中電信回A】中電信A股貴1倍發行　錄180倍網上認購　華為、嗶哩嗶哩戰略投資

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【恒指夜期+ADR】夜期升82點 騰訊ADR造好 北水吸56億（不斷更新）
中電信 （00728） 回A股上市，大手集資471億元人民幣，內地近10年最大IPO，扣除發行費用3.8億元人民幣，募資淨額467億元人民幣。市場認購火熱，以4.53元人民幣的發行價，折算約5.44港元，高出H股股價90%，網上申購部份仍獲得179.83倍的認購倍數，回撥後A股網上發行中籤率0.96%，有效申購倍數為104.57倍。網上頂格申購為3118萬元人民幣，市場預期頂格申購將100%中籤。
根據中電信披露的戰略配售結果，共20家戰略投資者參與投資，當中包括華為、嗶哩嗶哩 （09626） 。嗶哩嗶哩也發公告披露，上海嗶哩嗶哩對中電信A股發行戰略投資約5億元人民幣，獲配售1.1億股新發行A股，並且須接受36個月禁售承諾規限。
中電信H股市盈率為9.2倍，A股發行市盈率為19.84倍，據內地資料顯示，市盈率參考行業為電訊、廣播電視和衛星傳輸服務，行業最新市盈率為31倍。
值得留意的是，中移動 （00941） 市盈率為7.9倍，聯通 （00762） 市盈率為8.7倍。
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記者：譚志偉