【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求

▲ 調查發現，年輕用戶較願意支付訂閱費用，減少觀看影片時的廣告。（資料圖片）

疫情改變消費者的生活習慣，亦令他們對電子產品的需求有所改變。據德勤最新一份調查顯示，未來高質素、著重體驗的電子產品將會成為「黑馬」，擁有龐大商機。

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德勤今日發布最新一期《中國移動消費者調查》，調查於去年下半年進行，研究消費者在疫情期間對移動數碼設備的需求及應用。德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人陳耀邦認為，高質素的功能化電子設備將成為黑馬，特別是高品質、重體驗的電子產品，將會更能滿足消費者需求。

他續解釋，內地消費者看重個人娛樂體驗，例如畫面解像度將由現時的4K，提升至8K；戴上VR眼鏡亦要彷如無物等。這些必然是消費者所追求的大方向，他們亦願意付更高的價錢，購買更高品質的電子產品。

德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩亦指，疫情期間消費者對線上娛樂的需求大增。有多達55%的受訪者表示，疫情期間因居家抗疫而更常在串流平台觀看電影及電視劇。另亦有53%受訪者更常在Youtube、Tiktok等平台觀看影片。而此兩項活動，亦是最多受訪者表示不論是隔離前後，亦會進行的活動。

▲ 德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩（左）和德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人陳耀邦（右）。（陳永康攝）

受線上娛樂需求帶動，各類電子設備的銷量亦見增長。有65%的受訪者透露，因為在家時間長，而購買新設備；目的主要是打發時間及社交活動。首三位最多人購買的電子設備分別是智能電話（24%）、手提電腦（19%）及平板電腦（17%）。

除此之外，線上娛樂需求或許亦有助串流平台增加訂閱收入。調查發現，年輕用戶較願意支付訂閱費用，減少觀看影片時的廣告。18至24歲、25至34歲，及35至44歲的受訪者當中，均有超過3成願意全額訂閱，而45至50歲的比例則低至16%。

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記者：葉泳珊