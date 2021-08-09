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【二手破頂潮】元朗藝典居相隔1個月再破頂　換樓客778萬入市三房套　創同類成交價新高

股樓投資 19:43 2021/08/09

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近日市場未有大型新盤開售，部分注意力轉到二手市場，出現破頂成交。美聯林建文表示，樓市氣氛向好，有換樓客加快入市，元朗藝典居有3房套單位以778萬元成交，打破上月同類成交約759萬元高位，創歷史成交價新高。

剛成交單位藝典居1座中層B室，實用面積約694平方呎，3房套間隔，向北享市景。據了解，原業主參考過市場成交及銀行估價後，早前叫價約795萬元放售，吸引名區換樓客興趣，議價後終以778萬元成交，折合實用呎價約11,210元。

延伸閱讀︰

【筍盤推介】近地鐵近商場　附近多地道小食　首期64萬【下一頁

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代理指，客人睇過鄰近3房供應，鍾情上址新淨企理，景觀開揚，比較區內屋苑仍屬低水放盤，故睇樓後火速決定入市。 

資料顯示，原業主於2017年6月以約615萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約163萬元，期間升值約26.5%。

同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近​​​​​​​

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撰文 : 謝昕蕎

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