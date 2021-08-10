【職場前景】地產代理年薪可達百萬元? 美聯本周三區搞招聘會吸「新血」入行

去年疫情下本港經濟受重挫，但樓市卻表現堅挺，成交量處於高位，地產代理生意未有大影響。今年初以來樓市升勢更凌厲，加上股市波動，不少市民均選擇「藏富於樓」，大大刺激物業市場發展。美聯物業（01200）也將於本周舉行招聘會，適逢大學聯招將於本周四（12日）放榜，如未能成功入學，又有意投身職場的人士，也可以留意一下。

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美聯集團也瞄準商機，自年初起積極擴充，先後於3月及6月舉辦兩場大型招聘會，並於7月進行多區同步招聘，銳意吸納各方人才。8月份將乘勝追擊，加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於11日至12日（周三、四）在黃竹坑、啟德及上水３區同步招聘，積極吸納應屆畢業生及行內精英加盟。

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美聯表示，公司一直「以人為本」，致力為各級前線及後勤同事提供全面的線上線下培訓及課程，現時部份前線年薪更逾百萬元，故期望透過更多不同招聘活動，成功招募更多「新血」。





美聯物業「成就置富人生」地區招聘會第二擊

日期：2021年8月11至12日（星期三、四）

時間：11:00 - 19:00

地點：黃竹坑—香葉道2號One Island South 9號地舖

啟德 —九龍灣啟德沐寧街8號啟德1號 (II) 9號地舖

上水 —上水龍豐花園商場5A地舖

登記方法：由即日起網上報名（網址：請按此）及當日即場報名

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記者：陳詠妍



