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【職場前景】地產代理年薪可達百萬元? 美聯本周三區搞招聘會吸「新血」入行

理財智慧 09:56 2021/08/10

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去年疫情下本港經濟受重挫，但樓市卻表現堅挺，成交量處於高位，地產代理生意未有大影響。今年初以來樓市升勢更凌厲，加上股市波動，不少市民均選擇「藏富於樓」，大大刺激物業市場發展。美聯物業（01200）也將於本周舉行招聘會，適逢大學聯招將於本周四（12日）放榜，如未能成功入學，又有意投身職場的人士，也可以留意一下。

【筍工推介】郵政署招聘工人要通過體能測試 月薪逾1.3萬元 無學歷要求，詳見【下一頁

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美聯集團也瞄準商機，自年初起積極擴充，先後於3月及6月舉辦兩場大型招聘會，並於7月進行多區同步招聘，銳意吸納各方人才。8月份將乘勝追擊，加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於11日至12日（周三、四）在黃竹坑、啟德及上水３區同步招聘，積極吸納應屆畢業生及行內精英加盟。

【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物，詳見【下一頁

美聯表示，公司一直「以人為本」，致力為各級前線及後勤同事提供全面的線上線下培訓及課程，現時部份前線年薪更逾百萬元，故期望透過更多不同招聘活動，成功招募更多「新血」。



美聯物業「成就置富人生」地區招聘會第二擊
日期：2021年8月11至12日（星期三、四）
時間：11:00 - 19:00
地點：黃竹坑—香葉道2號One Island South 9號地舖
　　　啟德　—九龍灣啟德沐寧街8號啟德1號 (II) 9號地舖
　　　上水　—上水龍豐花園商場5A地舖
登記方法：由即日起網上報名（網址：請按此）及當日即場報名 

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記者：陳詠妍


 

美聯物業 地產代理 成交 物業市場

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