【新冠病毒】擔心希臘字母唔夠用？世衛擬採用星座命名未來變種病毒名稱

世衞早前宣布採用希臘24個字母來命名不同新冠變種病毒，其發言人近日指，為防24個名額供不應求，現時正為未來變種病毒株尋找新命名，據悉目前正考慮採用星座命名，以確保沒有人有關命名系統感到不滿。

【本港疫情】港府周三起放寬「即日籌」接種疫苗年齡至60歲 每日名額仍維持4,600個：【下一頁】

【網絡安全報告】Check Point：全球勒索軟件攻擊數量激增93% 針對全球企業的網絡攻擊上升29%：【下一頁】

到現時為止，世衛已用了希臘字母命名了11種變種病毒株；在5月31日起，以最早出現在英國、印度等國發現的變種病毒名稱，改用希臘字母命名，免去有針對相關國家之嫌，現時最早在英國發現的名為Alpha變種病毒；南非則稱Beta變種病毒；巴西稱Gamma變種病毒；而印度的兩個分支稱為Delta和Kappa變種病毒。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐