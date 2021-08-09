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【新冠病毒】擔心希臘字母唔夠用？世衛擬採用星座命名未來變種病毒名稱

環球政經 19:40 2021/08/09

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世衞早前宣布採用希臘24個字母來命名不同新冠變種病毒，其發言人近日指，為防24個名額供不應求，現時正為未來變種病毒株尋找新命名，據悉目前正考慮採用星座命名，以確保沒有人有關命名系統感到不滿。

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【網絡安全報告】Check Point：全球勒索軟件攻擊數量激增93% 針對全球企業的網絡攻擊上升29%：【下一頁

到現時為止，世衛已用了希臘字母命名了11種變種病毒株；在5月31日起，以最早出現在英國、印度等國發現的變種病毒名稱，改用希臘字母命名，免去有針對相關國家之嫌，現時最早在英國發現的名為Alpha變種病毒；南非則稱Beta變種病毒；巴西稱Gamma變種病毒；而印度的兩個分支稱為Delta和Kappa變種病毒。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

 

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責任編輯：潘曉豐

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