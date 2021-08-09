【網絡安全報告】Check Point：全球勒索軟件攻擊數量激增93% 針對全球企業的網絡攻擊上升29%

網絡安全解決方案供應商 Check Point 早前公布《網絡攻擊趨勢：2021年中期報告》，報告揭示針對全球企業的網絡攻擊上升29%，而「三重勒索」的興起和勒索軟件攻擊，導致全球勒索軟件攻擊數量激增93%。

報告顯示，環球企業遭受網絡攻擊的次數上升29%，其中歐洲、中東及非洲地區的攻擊增幅最大，高達36%，美國機構平均每週遭受443次攻擊，與今年初相比也增加了17%。在歐洲、中東及非洲地區，每個機構平均每週所遇攻擊次數為777次，增加了36%。亞太地區的機構每週遭受1338次攻擊，上升了13%。另外，歐洲地區的攻擊增幅為27%，拉丁美洲則增長了19%。

俄女起訴指麥當勞廣告太吸引 致其齋戒間破戒吃肉 【下一頁】

與此同時，今年還出現了一種新型的“三重勒索”勒索軟件技術。從全球來看，2021年上半年針對機構的勒索軟件攻擊數量與去年同期相比增加93%。除了從機構中竊取敏感資料並索取贖金，否則便將其資料公開，攻擊者現在逐漸將目標瞄準機構的客戶，甚至其業務合作夥伴，並向他們索取贖金。

海洋公園水上樂園9月21日開幕 今日5時接受市民預訂 設早鳥優惠 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Check Point軟件技術公司研究副總裁Maya Horowitz表示，2021年上半年，網絡犯罪份子繼續調整攻擊手法，趁著企業現時轉向混合工作模式的時機，針對企業的供應鏈及與合作夥伴的網絡發起攻擊，意圖造成最大程度的破壞。今年的網絡攻擊不斷打破記錄，勒索軟件攻擊數量激增，包括 Solarwinds、Colonial Pipeline、JBS或Kayesa等轟動的攻擊事件。他提醒，企業在未來對風險需保持警惕，並確保全面部署相應解決方案，以便在不中斷正常業務流程的情況下，阻截大多數攻擊。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂