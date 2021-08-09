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【網絡安全報告】Check Point：全球勒索軟件攻擊數量激增93% 針對全球企業的網絡攻擊上升29%

環球政經 19:36 2021/08/09

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網絡安全解決方案供應商 Check Point 早前公布《網絡攻擊趨勢：2021年中期報告》，報告揭示針對全球企業的網絡攻擊上升29%，而「三重勒索」的興起和勒索軟件攻擊，導致全球勒索軟件攻擊數量激增93%。

報告顯示，環球企業遭受網絡攻擊的次數上升29%，其中歐洲、中東及非洲地區的攻擊增幅最大，高達36%，美國機構平均每週遭受443次攻擊，與今年初相比也增加了17%。在歐洲、中東及非洲地區，每個機構平均每週所遇攻擊次數為777次，增加了36%。亞太地區的機構每週遭受1338次攻擊，上升了13%。另外，歐洲地區的攻擊增幅為27%，拉丁美洲則增長了19%。

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與此同時，今年還出現了一種新型的“三重勒索”勒索軟件技術。從全球來看，2021年上半年針對機構的勒索軟件攻擊數量與去年同期相比增加93%。除了從機構中竊取敏感資料並索取贖金，否則便將其資料公開，攻擊者現在逐漸將目標瞄準機構的客戶，甚至其業務合作夥伴，並向他們索取贖金。

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Check Point軟件技術公司研究副總裁Maya Horowitz表示，2021年上半年，網絡犯罪份子繼續調整攻擊手法，趁著企業現時轉向混合工作模式的時機，針對企業的供應鏈及與合作夥伴的網絡發起攻擊，意圖造成最大程度的破壞。今年的網絡攻擊不斷打破記錄，勒索軟件攻擊數量激增，包括 Solarwinds、Colonial Pipeline、JBS或Kayesa等轟動的攻擊事件。他提醒，企業在未來對風險需保持警惕，並確保全面部署相應解決方案，以便在不中斷正常業務流程的情況下，阻截大多數攻擊。

 

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責任編輯：羅浩濂

黑客 美國 中歐 非洲 歐洲 亞太 勒索 軟件 罪案

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