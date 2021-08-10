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【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素

科技 10:00 2021/08/10

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三星日前發布了一款名為「2021 The Wall」的巨型Micro LED顯示屏幕，其尺寸超過2540厘米。(三星官方照片)

三星（Samsung）持續開發高科技顯示技術，早於去年推出了292吋巨型電視「The Wall」。該企日前發布了一款名為「2021 The Wall」的巨型Micro LED顯示屏幕，其尺寸超過1,000吋。三星指，該新款巨型屏幕並非一般家庭產品， 而是針對企業市場的產品。

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該屏幕內置的AI處理器可進一步提升畫面質素及對比度，更能提供影像降噪。並且具備16K解像度和120Hz 屏幕刷新率，即最高可在一秒鐘內刷新120張照片，畫面穩定性屬高水平。

該屏幕還可安裝在多種位置，包括天花板、L型及傾斜的牆壁等。三星稱，「2021 The Wall」是該企目前為止最多功能性的屏幕，早前更與製作奧斯卡獲獎電影《上流寄生族》的南韓電影公司CJ ENM展開合作，採用這款巨型屏幕電視搭建攝影棚。 屏幕彎曲的部分可搭建成半圓環型的攝影棚，當中可顯示及設定任何景色。故電影製作團隊不需再花大量時間搭景，有助減省開支。

三星目前尚未公布這款產品的售價，據悉該企正嘗試將其引入零售市場。

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責任編輯：陳泳如

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