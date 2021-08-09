【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益 

▲ 北京海澱區人民檢察院發布公告，擬對深圳市騰訊電腦系統有限公司提起民事公益訴訟。公告指出，騰訊旗下微信推出的「青少年模式」不符合《中國未成年人保護法》相關規定，涉嫌侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。

騰訊繼早前被中國媒體《經濟參考報》點名為「精神鴉片」後，北京海澱區人民檢察院亦發布公告，擬對深圳市騰訊電腦系統有限公司提起民事公益訴訟。公告指出，騰訊旗下微信推出的「青少年模式」不符合《中國未成年人保護法》相關規定，涉嫌侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。

據《中國民事訴訟法》第55條規定，法律規定的機關和有關組織可提起民事公益訴訟，法律規定的機關和有關組織提起訴訟的，人民檢察院可支持起訴。

騰訊於2020年10月推出「青少年模式」，限制18歲以下人士使用包括影片、遊戲和支付在內功能。微信亦表示，其已經與檢方和相關監管機構會面，並了解到它需要加強對該應用的訪問控制。

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騰訊亦回應此控訴稱，將認真自檢自查微信青少年模式功能，且虛心接受用戶建議及誠懇應對民事公益訴訟。該公司強調，微信很重視青少年健康成長，將積極承擔保護和引導青少年的社會責任。它表示，將藉此機會廣泛收集用戶回饋，不斷完善對青少年各項保護措施，並持續正向引導青少年，與家長共同保護青少年的健康上網生活。

據外媒華爾街日報報導，中國近幾月來不斷加強對國內科技公司的監管。中國電子商務網站阿里巴巴被以涉嫌實施壟斷行為為由處以28億美元（約217 億元港元）的罰款，而中央網信辦上月（7月）更聲稱叫車公司滴滴出行正在收集用戶的個人數據，要求下架該公司的應用程式。隨中國的未成年人保護法的修訂版於6月生效，投資者擔憂，監管機構將藉此獲得更大的權力，擾亂中國互聯網行業發展。

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責任編輯：張凱琳