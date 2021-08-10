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【恒大危機】內媒聲稱多間國資及民企擬入股恒大系　恒大物業升一成、恒大汽車盈警照升4%

股市 10:54 2021/08/10

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【恒大危機】內媒聲稱多間國資及民企擬入股恒大系

內地網媒界面新聞報道，多間「實力超強」的國資和民企，目前正與恒大 （03333） 「深入洽談」入股恒大汽車 （00708） 和恒大物業 （06666） ，甚至很快可作實，而中國恒大也有意為深圳城市更新項目尋找買家，但未有交代更多細節。據恒大年報，集團在深圳有55個城市更新項目。

恒大汽車雖發盈警，今早股價曾最多升一成，最新升幅收窄至4%；恒大物業最新仍升逾一成；中國恒大曾升7%，最新升幅收窄至2%。

恒大汽車盈警 上半年虧損擴大近一倍，可見【下一頁】

恒大早前向騰訊 （00700） 出售恒騰 （00136） 7%的股份，涉資逾20億元。去年9月恒大汽車配股籌百億，騰訊亦是投資者之一。如今次報道屬實，騰訊也有可能是入股民企之一。

據外電上周報道，中國主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將恒大面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

相關文章：

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【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨

編輯：區嘉俊

港股 騰訊 配股 恒大 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708）

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