  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜

股市 19:18 2021/08/10

分享：

【恒大危機】內媒聲稱多間國資及民企擬入股恒大系

內地網媒界面新聞報道，多間「實力超強」的國資和民企，目前正與恒大 （03333） 「深入洽談」入股恒大汽車 （00708） 和恒大物業 （06666） ，甚至很快可作實，而中國恒大也有意為深圳城市更新項目尋找買家，但未有交代更多細節。據恒大年報，集團在深圳有55個城市更新項目。消息刺激恒大系股份急漲，恒大物業全日大漲20.5%。

恒大集團收市就股價及交易不尋常波動發公告，證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

恒大系股份全日升幅6%至21%不等。恒大物業午後升幅擴大，尾市抽升兩成，收報6.7元，成交約9.1億元。

恒大汽車雖發盈警，午後股價曾最多升一成，收報13.2元，升8%；中國恒大收報5.87元升7%，成交額4.45億元。

恒大汽車盈警 上半年虧損擴大近一倍，可見【下一頁】

恒大早前向騰訊 （00700） 出售恒騰 （00136） 7%的股份，涉資逾20億元。去年9月恒大汽車配股籌百億，騰訊亦是投資者之一。如今次報道屬實，騰訊也有可能是入股民企之一。

據外電上周報道，中國主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將恒大面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

相關文章：

【恒大3333】標普10日內兩降評級至「CCC」　廣州法院據報整合恒大案件處理、恒大系齊跌半成

【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨

編輯：區嘉俊

港股 騰訊 配股 恒大 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【Softbank】軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水再吸55億　再掃騰訊美團　夜期跌23點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）
【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸55億　再掃騰訊美團　夜期跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸55億　再掃騰訊美團　夜期跌23點（不斷更新）
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存