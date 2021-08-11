【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　據指只會出售恒大汽車部分資產

▲ 【恒大危機】內媒聲稱多間國資及民企擬入股恒大系

本周有媒體報道，據報數間國資和民企正與恒大 （03333） 洽談入股恒大汽車 （00708） 和恒大物業 （06666） ，而中國恒大也有意為深圳城市更新項目尋找買家。

內媒引述恒大汽車相關知情人士表示，出售的是恒大汽車旗下部分資產，並非整體出售。對於是否已經存在有意向的的投資者，知情人士稱，還是要以後續的公告為準，暫時沒有這方面的信息。

恒大集團周二收市就股價及交易不尋常波動發公告，證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

恒大系股份周三（11日）續升，中國恒大全日升7.8%，收報6.33元，恒大物業升9%，收報7.3元，而早前發盈警的恒大汽車升4.7%，收報13.82元。

恒大系股份周二（10日）升幅6%至21%不等。恒大物業尾市抽升兩成，收報6.7元，成交約9.1億元；恒大汽車收報13.2元，升8%；中國恒大收報5.87元升7%，成交額4.45億元。

內地網媒界面新聞早前報道，據報多間「實力超強」的國資和民企，目前正與恒大「深入洽談」，甚至很快可作實。報道亦指，恒大有意為深圳城市更新項目尋找買家。據恒大年報，集團在深圳有55個城市更新項目。

路透社其後則引述一名消息人士表示，恒大正與國資和民企談判，擬出售恒大汽車和恒大物業股權。該名消息人士稱，有關談判目前「進展順利」，但未有交代更多細節。

恒大汽車盈警 上半年虧損擴大近一倍，可見【下一頁】

恒大早前向騰訊 （00700） 出售恒騰 （00136） 7%的股份，涉資逾20億元。去年9月恒大汽車配股籌百億，騰訊亦是投資者之一。如今次報道屬實，騰訊也有可能是入股民企之一。

據外電上周報道，中國主管經濟事務的副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將恒大面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

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編輯：區嘉俊